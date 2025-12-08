Adriana Ćaleta-Car uvijek je u trendu: Beretka je savršen dodatak ovoj cool jakni

Adriana Ćaleta-Car velika je obožavateljica mode i uvijek je trendi, tako da je obožavateljice često vide i kao inspiraciju za modne kombinacije, a supruga nogometaša i pravnica na svom je profilu na Instagramu pokazala što ovih dana nosi

Poznata hrvatska influencerica i pravnica Adriana Ćaleta-Car ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, podijelivši dirljive trenutke iz obiteljskog života u Španjolskoj.

Influencerica je objavila niz fotografija sa suprugom i sinovima, a u opisu je napisala "Obitelj!"

Iako su u prvom planu bili obiteljski trenuci, Adriana je, kao i uvijek, plijenila pažnju svojim besprijekornim modnim odabirom, još jednom potvrdivši status modne ikone. Za obiteljski dan na stadionu suprugovog novog kluba, Real Sociedada, odabrala je chic jesensku kombinaciju. U središtu je bila efektna traper jakna s upečatljivim krznenim ovratnikom, a cijeli je izgled zaokružila elegantnom smeđom beretkom koja je unijela dašak francuskog šarma.

U ovom pomno složenom izdanju, Adriana je pozirala sa suprugom Dujom Ćaleta-Carom i sinovima Maurom i Felipeom, a posebno su simpatični bili prizori u kojima se dječaci igraju loptom na travnjaku s ocem.

Ova objava pruža uvid u novi život obitelji Ćaleta-Car nakon što se Duje u kolovozu ove godine pridružio španjolskom prvoligašu Real Sociedadu. Nakon dvije godine provedene u Lyonu, gdje su rođena oba njihova sina, obitelj se uspješno prilagođava životu u San Sebastiánu. Adriana, koja vješto balansira između majčinstva i javnog života, često dijeli isječke iz svakodnevice, a ova objava pokazuje da su joj obiteljski trenuci na prvome mjestu.