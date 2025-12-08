Olja Vori prošetala špicom u cool spoju trenirke i bunde

Olja Vori često iznenadi svojim ekstravagantnim stylingom, a ne boji se spajati udobnost s elegancijom i sportskim chicom

Olja Vori čest je gost zagrebačke špice, a uvijek volimo vidjeti što je odjenula za šetnju gradom. Nerijetko iznenadi svojim ekstravagantnim stajlingom, a ne boji se spajati udobnost s elegancijom i sportskim chicom.

Ovoga puta pojavila se u sportsko-elegantnoj kombinaciji. Duga 'shaggy' bunda u boji slonovače bila je centralni dio outfita. Ispod dugačke bunde proviruje sivi komplet/trenirka širokih nogavica i gornji dio trenirke u obliku dolčevite. Kombinaciju je upotpunila bisernim ogrlicama te naušnicama istog uzorka.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Rukavice kariranog uzorka chic su dodatak koji je sportsku kombinaciju učinio još zanimljivijom. Izbor obuće pao je na popularne tenisice koje su se savršeno uklopile u sportski outfit. Od modnih dodataka uskladila je klasičnu sivu NY šiltericu i crnu Coach torbicu.

Olja je ukrasila tenisice personaliziranim sitnim ukrasima koji su dodali notu razigranosti.