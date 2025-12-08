Olja Vori prošetala špicom u cool spoju trenirke i bunde
Olja Vori čest je gost zagrebačke špice, a uvijek volimo vidjeti što je odjenula za šetnju gradom. Nerijetko iznenadi svojim ekstravagantnim stajlingom, a ne boji se spajati udobnost s elegancijom i sportskim chicom.
Ovoga puta pojavila se u sportsko-elegantnoj kombinaciji. Duga 'shaggy' bunda u boji slonovače bila je centralni dio outfita. Ispod dugačke bunde proviruje sivi komplet/trenirka širokih nogavica i gornji dio trenirke u obliku dolčevite. Kombinaciju je upotpunila bisernim ogrlicama te naušnicama istog uzorka.
Rukavice kariranog uzorka chic su dodatak koji je sportsku kombinaciju učinio još zanimljivijom. Izbor obuće pao je na popularne tenisice koje su se savršeno uklopile u sportski outfit. Od modnih dodataka uskladila je klasičnu sivu NY šiltericu i crnu Coach torbicu.
Olja je ukrasila tenisice personaliziranim sitnim ukrasima koji su dodali notu razigranosti.