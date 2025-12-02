403 Forbidden

JEDINSTVENA KOMBINACIJA

JEDINSTVENA KOMBINACIJA

Kolagen Shot: omiljeni beauty ritual dobio je limited edition okus trešnje i bazge

2. prosinca 2025.
Kolagen Shot: omiljeni beauty ritual dobio je limited edition okus trešnje i bazge
Trešnja i bazga donose potpuno novu aromu koja savršeno spaja osvježavajuću notu bazge i bogatu slatkoću trešnje. Radi se o prvom blagdanskom izdanju Kolagen shota

Kolagen Shot već je godinama nezaobilazan dio jutarnje rutine tisuća žena. Sadrži 5 g kolagena, 1,5 g MSM-a, vitamine C i B6, biotin, hijaluronsku kiselinu i cink – kombinaciju koja je postala sinonim za rutinu koja pomaže izgledu kose, kože i noktiju. Stigla je i velika novost: Collagen shot Cherry limited edition okus trešnje i bazge, koji se pridružuje već dobro poznatim verzijama Nar i Tropical. Ovaj sezonski, blagdanski twist osmišljen je upravo za one koje dosad možda nisu bili oduševljeni postojećim aromama.

Limited edition okus koji je odmah osvojio tržište

Trešnja i bazga donose potpuno novu aromu koja savršeno spaja osvježavajuću notu bazge i bogatu slatkoću trešnje. Radi se o prvom blagdanskom izdanju Kolagen shota, kreiranom da unese novost, toplinu i malo sezonskog šarma u vašu beauty rutinu. Hrvatice već dobro znaju što Kolagen Shot može učiniti – gotovo da ne postoji žena koja ga barem jednom nije isprobala – no ovo izdanje pruža dodatni razlog da se vratite ili konačno započnete s korištenjem.

Kolagen Shot: omiljeni beauty ritual dobio je limited edition okus trešnje i bazge
Jutarnji ritual koji donosi vidljivu razliku

Kolagen shot pije se svako jutro natašte, 25 ml – sam ili razrijeđen u vodi ili soku. Jedina stvar na koju treba pripaziti jest da se ne kombinira s proteinskim doručkom. Na taj način peptidi kolagena mogu se najbolje iskoristiti upravo ondje gdje su vašem tijelu u tom trenutku najpotrebniji. Ujedno, MSM, vitamin C, biotin, vitamin B6, cink i hijaluronska kiselina stvaraju snažan sinergijski učinak koji vašem izgledu daje dodatni boost.

Za kosu, kožu i nokte koje želite pokazati

Redovita jutarnja doza Kolagen shota postala je beauty ritual koji žene vole zbog jednostavnosti, ali i zbog rezultata. Upravo zato limited edition trešnja & bazga dolazi u pravom trenutku – kao savršen poklon sebi ili drugima tijekom blagdana, s okusom koji će oduševiti i one najizbirljivije.

Kolagen Shot je tu da ostane – a s novim okusom trešnje i bazge, čini se da je upravo postao još privlačniji.

Novi Collagen shot s okusom trešnje i bazge možeš kupiti direktno na web stranici Gaia Naturelle te u odabranim poslovnicama dm - idealno za one koji žele osigurati svoje zalihe odmah.

