Klik do zdravlja – nova era online kupovine za zdravlje i njegu

apoteka.hr lansirala prvu ljekarničku mobilnu aplikaciju u Hrvatskoj

Hrvatsko tržište zdravlja i njege dobilo je važan digitalni iskorak: lansirana je Apoteka, prva ljekarnička mobilna aplikacija u Hrvatskoj, nastala kao nastavak uspješne online trgovine apoteka.hr.

Nova aplikacija korisnicima donosi brži, jednostavniji i personaliziran pristup širokom asortimanu proizvoda za zdravlje i njegu, bilo kada i bilo gdje.

Promo

Promo

Sve za zdravlje na dohvat ruke

Aplikacija nudi impresivan izbor s više od 400 brendova i preko 6.000 proizvoda, uključujući kozmetiku, dodatke prehrani, vitamine i minerale, medicinska pomagala te proizvode za kućnu dijagnostiku.

Fokus je na korisničkom iskustvu – brzo pretraživanje, jednostavan proces kupovine i jasne informacije o proizvodima. Dodatnu vrijednost donose personalizirane preporuke i obavijesti o akcijama, uz siguran i pouzdan proces kupnje.

„Mobilnost nije trend, to je nova stvarnost.” istaknula je Ivana Bedek, voditeljica marketinga apoteka.hr, naglašavajući važnost prilagodbe korisnicima koji sve češće kupuju putem mobilnih uređaja.

Promo

Odgovor na promjene u navikama kupaca

S obzirom na to da se danas više od 70 % online kupnje odvija putem mobilnih uređaja, lansiranje aplikacije predstavlja prirodan korak u daljnjem razvoju brenda.

Mag. pharm. Jelena Leko, voditeljica internet prodaje, istaknula je kako je ovo tek početak razvoja: „Planiramo kontinuirano nadograđivati aplikaciju kroz uvođenje novih funkcionalnosti, širenje asortimana i dodatno unapređenje korisničkog iskustva.”

Promo

Vizija daljnjeg razvoja

Lansiranje aplikacije podržali su brojni partneri i mediji kroz vizualno prepoznatljiv event u zaštitnoj roza boji apoteka.hr.

U planu je daljnji razvoj, jača personalizacija i širenje ponude, s ciljem da aplikacija postane sveobuhvatno rješenje za svakodnevnu brigu o zdravlju i njezi.

Apoteka uspješno spaja dugogodišnje iskustvo online trgovine s prednostima mobilne tehnologije, pružajući korisnicima širok asortiman, sigurnu kupovinu i relevantne informacije na jednom mjestu.

Aplikacija je besplatno dostupna za preuzimanje na iOS i Android uređajima.