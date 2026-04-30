Kaptol Boutique Cinema rasprodao sve dvorane za 'Vrag nosi Pradu 2'

Omiljena zagrebačka Très Chic filmska večer sinoć se vratila u Kaptol Boutique Cinema i još jednom potvrdila zašto se za takav izlazak uvijek tražila ulaznica više. Povod za ovaj glamurozni povratak nije mogao biti prikladniji: prvi dan prikazivanja jednog od najiščekivanijih modnih filmskih naslova godine, Vrag nosi Pradu 2.

Bojan Zibar

Večer je okupila brojne ljubitelje filma, a poseban šarm događanju dali su i poznati uzvanici: Mirna Maras, Branka Krstulović, Mirjana Mikulić, dr. Jelena Jakić, Lucija Lugomer, Ecija Ivušić, Marco Cuccurin, Luciano Plazibat i brojni drugi.

Kultni nastavak u distribuciji Blitza, vraća nas u svijet Mirande Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton i Nigela, gotovo dva desetljeća nakon što je originalni film postao globalni pop-kulturni fenomen. Povratak Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleyja Tuccija izazvao je veliko zanimanje publike diljem svijeta, a od 29. travnja na redovnom je programu svih CineStar kina, dok fantastične scene posebno spektakularno djeluju u ScreenX formatu koji vam donosi ključne trenutke filma na čak 3 platna, a dostupan je u Varaždinu, Zagrebu, Splitu i Rijeci.

Atmosfera u Kaptol Boutique Cinema bila je baš onakva kakvu Très Chic publika očekuje: elegantna, opuštena, fotogenična i ispunjena malim detaljima koji večer pretvaraju u doživljaj. Posjetitelje je dočekao i prepoznatljivi #trèschic goodie bag s poklonima partnera večeri, L'Oréal Paris i Answear Hrvatska, dok su Jana Nails i Gloria Glam osigurali poklone za najsretnije.

Uz film o kojem se već naveliko priča, pažljivo odabrane partnere i publiku koja zna da je odlazak u Kaptol Boutique Cinema više od same projekcije, Très Chic večer je ovoga puta ugostio i DJ Gotza iz Lollipopa, glazbenog brenda poznatog po vrhunskim partijima, dok su plesačice plesne skupine Latinettè uz umjetničko vodstvo Petre Žuglić Jeričević začinile ovaj filmski izlazak koreografijom na najnoviji singl Lady Gage i Doechii: Runway.

Podsjetimo se, neke su večeri baš kao i filmovi stvoreni za veliko platno, dobar outfit i atmosferu o kojoj se priča još danima.