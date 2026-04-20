Ivan Kovačić i Ivona Brnelić: Poslovni dvojac koji redefinira tržište luksuznih nekretnina u Hrvatskoj

Poslovni “power couple” koji pomiče granice tržišta premium i luksuznih nekretnina

U vremenu kada tržište nekretnina postaje sve kompleksnije, a očekivanja klijenata sve sofisticiranija, razlikovanje između klasične agencije i istinskog savjetodavnog partnera nikada nije bilo važnije. Upravo na toj liniji diferencijacije profiliraju se Ivan Kovačić i Ivona Brnelić, poslovni i privatni partneri koji stoje iza Remington Real Estate, ekskluzivnog partnera Christie’s International Real Estate za Hrvatsku.

Njihova snaga nije samo u tržišnoj poziciji, već u jedinstvenoj kombinaciji dviju komplementarnih ekspertiza: strateškog razumijevanja kompleksnih nekretninskih transakcija i dubinskog razumijevanja tržišta i kupaca, koje omogućuje precizno definiranje nekretninskog proizvoda, uz znanje dizajna interijera koji generira emocionalnu i dugoročnu vrijednost.

Globalna perspektiva i lokalna preciznost

Ivan Kovačić, osnivač i izvršni direktor Remington nekretnina, više od dva desetljeća gradi karijeru kroz projektni razvoj i menadžment, posredovanje i savjetovanje u sektoru nekretnina. Njegovo iskustvo obuhvaća rad s međunarodnim investitorima i projekte na više kontinenata, što mu omogućuje duboko razumijevanje globalnih tržišnih tokova i njihovog utjecaja na lokalno tržište.

Kao član Christie’s International Real Estate Master Circlea, ekskluzivne globalne skupine najuspješnijih agenata unutar Christie’s mreže, te kao počasni konzul Kraljevine Belgije, Ivan Kovačić dodatno učvršćuje svoju međunarodnu poziciju, ali i pristup mreži investitora i poslovnih partnera koji traže sofisticirane investicijske prilike. Upravo ta kombinacija globalne perspektive i detaljnog poznavanja hrvatskog tržišta čini ga relevantnim sugovornikom u kontekstu premium i luksuznih nekretnina.

Njegov fokus nije na volumenu transakcija, već na njihovoj kompleksnosti i vrijednosti. Kovačić se profilira kao stručnjak za strukturiranje zahtjevnih poslova, od investicijskih projekata do luksuznih rezidencijalnih nekretnina, gdje je ključna sposobnost povezivanja različitih dionika, razumijevanja pravnih i financijskih aspekata te upravljanja rizicima.

“Tržište nekretnina danas više nije lokalna priča, već je izravno povezano s globalnim kapitalom i investicijskim tokovima. Upravo zato klijenti više ne traže posrednika, nego prije svega savjetnika i partnera koji razumije širu sliku te aktivno sudjeluje u projektu od samog početka njegova razvoja. Hrvatska ima izniman potencijal, ali pravi iskorak dolazi tek kada projekte počnemo razvijati uz profesionalan i analitički utemeljen pristup, temeljen na tržišnim analizama, razumijevanju ponašanja kupaca i preciznoj optimizaciji svih ključnih elemenata projekta.” - naglašava Ivan.

Dizajn kao strateška vrijednost, ne samo estetika

S druge strane, Ivona Brnelić iza sebe ima iznimno snažnu međunarodnu umjetničku karijeru - gotovo cijelo desetljeće radila je uz Tinu Turner, a tijekom tog razdoblja i šire surađivala s nizom najznačajnijih svjetskih glazbenih imena uključujući Cher, Beyonce, Usher, Spice Girls i dr. Riječ je o profesionalnom putu koji podrazumijeva rad na najvišoj produkcijskoj razini, u okruženju gdje su standardi izvedbe, estetike i discipline apsolutni. Široj javnosti dodatno je poznata i kao posljednja Miss Jugoslavije.

Ključni moment dolazi u fazi svjesnog profesionalnog zaokreta, kada svoju kreativnu energiju, osjećaj za prostor, ritam i emociju preusmjerava u dizajn interijera. Upravo taj prijenos znanja iz svijeta vrhunske izvedbene umjetnosti u prostor daje njezinom radu specifičnu dubinu i razlikovnost.

U kontekstu premium i luksuznih nekretnina, dizajn nije samo dekoracija - on je alat za diferencijaciju, pozicioniranje i povećanje vrijednosti imovine. Ivona razumije kako oblikovati prostore koji komuniciraju s ciljanim kupcem, ali i kako funkcionalne i estetske odluke izravno utječu na percepciju i konačnu tržišnu cijenu.

Kroz svoj rad, ona unosi “ljudsku dimenziju” u poslovni model, povezuje investicijsku logiku s iskustvom življenja, čime nekretnine prestaju biti isključivo financijska imovina i postaju pažljivo oblikovani proizvodi.

“Kupci premium i luksuznih nekretnina rijetko donose odluke isključivo racionalno - prostor mora izazvati osjećaj, mora se prepoznati na prvu. Upravo tu vidimo svoju ulogu. Polazimo od jasne tržišne logike i konkretnih podataka, ali jednaku pažnju posvećujemo atmosferi, proporcijama i načinu na koji se prostor doživljava. Za mene je važno da nekretnina ima identitet - da nije samo lijepa, nego promišljena i funkcionalna u svakodnevnom životu. U tom procesu tražimo ravnotežu između estetike, funkcionalnosti i onoga što tržište realno traži. Brojke su uvijek polazište, ali konačna vrijednost nastaje u trenutku kada se kupac u tom prostoru može zamisliti, kada osjeti da je to mjesto za njega,” ističe Ivona.

U industriji koja je i dalje velikim dijelom vođena transakcijskom logikom, Kovačić i Brnelić svjesno grade osobni brend kao ključnu diferencijacijsku točku. Njihova imena ne funkcioniraju samo kao prepoznatljivost, već kao jamstvo odgovornosti, kvalitete i kontinuiranog profesionalnog angažmana iza svakog projekta.

Takav pristup ne rezonira samo s međunarodnim investitorima i high-net-worth klijentima, već i s profesionalnim developerima i vlasnicima nekretnina koji sve češće traže partnera, a ne samo kanal prodaje. Fokus se pomiče s transakcije na razvoj proizvoda - od definiranja koncepta i ciljanog kupca, do konačnog pozicioniranja i realizacije na tržištu.

Fokus na budućnost: autoritet i tržišni utjecaj

U sljedećoj fazi razvoja, njihov fokus je dodatno učvršćivanje pozicije tržišnih autoriteta kroz analitičke sadržaje, komentare tržišta i autorske kolumne. Cilj nije samo sudjelovati na tržištu, već aktivno oblikovati njegov narativ i standarde.

Kroz kontinuiranu komunikaciju i jasno definiranu strategiju, Kovačić i Brnelić grade platformu koja nadilazi pojedinačne projekte - platformu koja dugoročno utječe na percepciju premium i luksuznog tržišta nekretnina u Hrvatskoj.