Iva Jerković otkriva tajnu besprijekorne kože, povjerenje poklanja Poliklinici SIAI i dr. Ivani Prkačin

Poliklinika SIAI sinonim je za vrhunsku dermatološku njegu, a svoje povjerenje doktorici Ivani Prkačin poklanja i Iva Jerković, jedna od najljepših Hrvatica

Ljeto je godišnje doba u kojem se tijelo puni energijom, a duh opušta pod suncem i uz šum valova. No dok um crpi benefite odmora, koža često ostaje iscrpljena – izložena UV zračenju, soli, vjetru i pijesku, gubi vlagu, elastičnost i prirodnu ravnotežu. Upravo u tom prijelazu s godišnjeg odmora na svakodnevicu počinje važna priča o njezi koja nadilazi estetiku i postaje nužna za zdravlje kože.

Njega kože nakon ljeta nije samo estetski ritual – to je odgovor na konkretne promjene koje se događaju na koži. Gubitak vlage, pojava hiperpigmentacija, pojačane bore i osjećaj zatezanja znakovi su da koži treba stručna pomoć, a ne samo krema iz kupaonske ladice. Sve je više onih koji se odlučuju povjeriti profesionalcima, tražeći holistički pristup i tretmane prilagođene stvarnim potrebama kože.

U tom kontekstu, Poliklinika SIAI u Zagrebu ističe se kao jedno od najrelevantnijih mjesta gdje zdravlje, ljepota i medicina idu ruku pod ruku. Riječ je o suvremenoj medicinskoj ustanovi koja okuplja tim vrhunskih stručnjaka iz područja dermatologije, oftalmologije, citologije, radiologije i plastične kirurgije. Na čelu tima je doc. dr. sc. Ivana Prkačin, specijalistica dermatologije i venerologije, čiji je pristup pacijentima poznat po stručnosti, toplini i individualiziranom pristupu. Poliklinika njeguje koncept prevencije, rane dijagnostike i dugoročnog očuvanja zdravlja, uz istovremeno estetsko savjetovanje i tretmane prilagođene svakom klijentu.

Paleta usluga koje se nude u Poliklinici SIAI impresivna je – od dermatoloških pregleda i estetskih tretmana poput botoksa, dermalnih filera, mezoterapije, PRP-a, Skinboostera i Profhila®, pa sve do naprednih kozmetoloških tretmana poput Hydrafaciala, kemijskih pilinga i microneedlinga. Uz medicinski nadzor i profesionalne tehnologije, svaki tretman utemeljen je na znanstvenim principima i prilagođen specifičnim potrebama kože. Posebno se ističe pažnja posvećena regeneraciji kože nakon ljeta, kada je ključno obnoviti barijeru, vratiti vlagu i prevenirati dugoročna oštećenja.

Poliklinika SIAI prepoznata je i kao mjesto kojem povjerenje poklanjaju osobe s istančanim osjećajem za kvalitetu i estetiku. Jedna od njih je Iva Jerković, bivši model i poduzetnica, koju s razlogom često nazivaju jednom od najljepših Hrvatica. Iva je lice kampanje Poliklinike SIAI, a njezina odluka da svoju kožu prepusti upravo dr. Prkačin dodatno potvrđuje reputaciju stručnosti i povjerenja koje ova poliklinika uživa. „Lijepa koža za mene nije stvar trenda, već odraz zdravlja, brige o sebi i unutarnje ravnoteže. Upravo zato svoje povjerenje poklanjam doktorici Prkačin i timu Poliklinike SIAI – jer znam da sam u sigurnim, stručnim i iskreno posvećenim rukama" – dodaje Iva.

Estetika, zdravlje i znanje u Poliklinici SIAI nisu razdvojeni pojmovi – oni zajedno čine temelj pristupa koji stavlja individualne potrebe kože i pacijenta u prvi plan. Posebno nakon ljeta, kada koža traži obnovu i podršku, ovakav pristup ne predstavlja luksuz, već logičan i nužan korak prema dugoročnom očuvanju zdravlja i ljepote.