Oproštaj od Armanija u Milanu: Revija Emporio Armani donijela je eleganciju i tugu

Milano je svjedočio posljednjoj kolekciji pokojnog Giorgia Armanija za Emporio Armani. Bila je to prva kolekcija predstavljena za sezonu proljeće/ljeto 2026. na Tjednu mode u Milanu nakon smrti njihovog osnivača. Modeli su koračali pistom odajući počast kralju Giorgiu, a na kraju revije nitko nije izašao na naklon. "Kolekcija je rođena iz želje da se uhvati impuls i promjenjive senzacije koje prate povratak u grad nakon putovanja", stoji u priopćenju za medije iz tvrtke. Kolekcija je posveta putovanjima i povratku s puta te je pružala uvid u Giorgijevu ljubav prema putovanjima. Veliki Giorgio Armani preminuo 4. rujna u 91. godini, a u svojoj je kolekciji savršeno spojio toplinu marokanskih utjecaja s mirom Japana. Njegova ljubav prema bogatim tkaninama, printovima i opuštenim krojevima oživjela je u svakoj kreaciji.