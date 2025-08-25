InDizajn 2025 u Arenu Zagreb ponovno dovodi vrhunska imena arhitektonske i dizajnerske scene

InDizajn svake godine privlači renomirane arhitekte, dizajnere i stručnjake, donoseći u Zagreb aktualne teme, inovativne pristupe i relevantne glasove europske kreativne scene

Sajam InDizajn i ove godine, po osmi put, postaje središte okupljanja ljubitelja interijera, eksterijera i arhitekture. U sportskoj dvorani Arena Zagreb, od 3. do 5. listopada, okupit će se više od 80 izlagača i poznatih lica iz svijeta europske arhitektonske i dizajnerske scene, a među posebnim najavama ove godine izdvajaju se Jürgen Mayer H., Peter Pichler, Martina Salitrežić iz SIRRAH projekta, Mario Cucinella Architects i Messner Architects.

Ove godine na sajmu će gostovati Jürgen Mayer H., njemački arhitekt i osnivač ureda J. MAYER. H & Partners, poznat po projektima na sjecištu arhitekture, komunikacije i novih tehnologija. Njegovo prepoznatljivo djelo "Metropol Parasol" u Sevilli steklo je globalnu slavu i postalo novi simbol grada. "U arhitekturi me najviše zanima stvaranje prostora koji potiču ljude na reakciju i preispitivanje vlastitog odnosa prema prostoru", poručuje Mayer H.

Svojim predavanjem domaću će publiku inspirirati i renomirani talijanski arhitekt Peter Pichler, poznat po svom spoju tradicije, lokalnih materijala i suvremene tehnologije. Njegovi projekti, među kojima se izdvaja YOUNA Nature Resorts u Alpama, redefiniraju povezanost arhitekture s prirodom i kontekstom prostora. "Vjerujem da arhitektura mora imati snažnu vezu s mjestom – fizičku, emocionalnu, kulturnu i povijesnu. Svaki prostor nosi sa sobom određenu priču, a naš je zadatak da to osjetimo, interpretiramo i prenesemo kroz moderni jezik arhitekture", ističe Pichler u najavi svog dolaska u Zagreb.

Kako prostor utječe na naše emocije, navike i interakciju? Odgovore na ta pitanja će ponuditi Michela Galli, dizajnerica interijera iz talijanskog studija Mario Cucinella Architects, koja u svom radu stavlja naglasak na dizajn koji kreće iznutra, iz stvarnih potreba korisnika. "Kreiranje interijera znači razumjeti kako ljudi žive, komuniciraju i osjećaju prostor. Krećemo od filozofije dizajna koja prednost daje korisničkom iskustvu, funkcionalnosti i ljudima prije same estetike", poručuje Galli.

David Messner i Verena Messner, arhitekti su iz Južnog Tirola i osnivači studija Messner Architects, predstavit će svoj pristup koji se temelji na spoju arhitekture, krajolika i dizajna. Njihovi projekti odlikuju se pažljivim promišljanjem prostora i konteksta, a posebno se ističu “20/A – Artists Studio”, prepoznat na Archiloversu zbog estetike i funkcionalnosti, te “RVTK”, nominiran za ArchDaily Building of the Year 2025. „Vjerujem da arhitektura ne treba dominirati prostorom, već ga nadopunjavati. U svakom projektu nastojim slušati i razumjeti okoliš, kako bih stvorio rješenja koja su održiva, kontekstualna i istinski korisna“, istaknuli su.

Uz brojne strane arhitekte i dizajnere, na sajmu će sudjelovati i Martina Salitrežić, stručnjakinja za krajobraznu arhitekturu i interijere iz multidisciplinarnog tima SIRRAH projekt, koji okuplja preko 30 ovlaštenih inženjera i arhitekata s više od 30 godina iskustva. Sudjelovala je u dva SIRRAH projekt pothvata nagrađena prestižnom nagradom BIG SEE: unutarnje uređenje slavonskog hotela Materra te sportska arhitektura Opus Arene. Također je koautorica arhitektonskog rješenja za budući nogometni stadion u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. “Najbolji projekti nastaju upravo iz ravnoteže između tehničke preciznosti i dizajnerske vizije, što nam omogućuje da kontinuirano isporučujemo kvalitetna i održiva rješenja prilagođena potrebama klijenata i krajnjih korisnika”, poručuje Salitrežić.

Sajam InDizajn, u organizaciji RTL Hrvatska i Studija za dizajn interijera Mirjana Mikulec, proteže se na više od 5000 m² izlagačkog prostora. Uz stručna predavanja i panel diskusije, dječji kutak s programom za najmlađe, izložbu radova mladih hrvatskih umjetnika i bogatu nagradnu igru, ovogodišnji program ima i dodatnu vrijednost za arhitekte.

Predavanja, koja se održavaju u petak, 3. listopada, uvrštena su u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata, a sudjelovanje na stručnom skupu vrednuje se s pet (5) akademskih sati iz područja C. Posebno vrijedi istaknuti i Bazar, “dizajnersku” ulicu gdje priliku za predstavljanje imaju hrvatski kreativci, mali obrtnici i produkt dizajneri čiji su radovi sastavni dio svakog modernog doma. Kao i prethodnih godina, posjetitelje očekuju i atraktivni sajamski popusti. Prošlogodišnje izdanje posjetilo je više od 15.000 ljudi, a organizatori i ove jeseni očekuju snažan interes publike.