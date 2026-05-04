HUGO proljeće/ljeto 2026.: Kolekcija za one koji se grade kroz vlastiti put

Kolekcija HUGO proljeće/ljeto 2026. dostupna je u HUGO i Fashion&Friends trgovinama, kao i putem online shopa www.fashionandfriends.com i istoimene aplikacije

Praktična, ali aspirativna, kolekcija za proljeće/ljeto 2026. namijenjena je onima koji su stalno u pokretu – između posla, ideja i gradova – i kojima trebaju komadi koji prate tempo života koji rijetko ide ravno.

HUGO

U muškoj kolekciji, duh samoinicijative izražen je kroz reinterpretirane „resort“ stilove filtrirane kroz moderan, urbani pogled brenda HUGO. Dvoredni sako ravnog kroja, nošen preko košulje s kubanskim ovratnikom, uz plisirane hlače od istog materijala u nijansi kornjačevine, osmišljen je za dane koji se prelijevaju iz „side hustle“ obaveza u večernje sastanke – bez potrebe za presvlačenjem. Produženi dvoredni kostimi u teksturiranim tkaninama razbijaju klasična pravila krojenja i reflektiraju novu vrstu ambicije: manje ured, više „kreiraj vlastiti put“.

Ženska kolekcija otvara se skraćenim balonerom s naglašenim kopčanjem u toplim tonovima, nošenim preko mini haljine A-kroja inspirirane šezdesetima s geometrijskim „houndstooth“ uzorkom. Brončani tonovi dodataka naglašavaju opuštene, široke siluete, u kombinaciji s mekanim torbama i mokasinama s niskom petom koje spajaju retro inspiraciju i suvremenu eleganciju. U završnom izrazu suzdržane ambicije, fluidni bijeli kostim naglašen minimalističkim detaljima, uz gotovo neprimjetne sandale i klasičnu crnu torbu preko ramena, donosi precizan, prilagodljiv i samouvjeren odgovor na suvremeni način života.

