Glumica Petra Kurtela nova je gošća treće sezone podcasta 'Mame kod Lane'

Početkom nove godine, započela je i treća sezona popularnog podcasta „Mame kod Lane“ voditeljice Lane Gojak Bajt. A s novom godinom idu i novi počeci te učenje novih, ujedno korisnih stvari. Glumica, influencerica i mama sedmogodišnjeg Relje, Petra Kurtela uvela nas je u treću sezonu inspirativnim razgovorom u kojem je podijelila mnoge zanimljive i korisne informacije oko svoje majčinske uloge, no i mnogo više od toga. Od iskustva majčinstva i roditeljskih avantura do urnebesnih anegdota iz svakodnevnog života. Upravo u ovoj epizodi, pripremite se na smijeh, iskrenost i onu neodoljivu dozu vrckavosti po kojoj je Petra poznata.

Pojam doule nije toliko čest i mnoge majke i buduće majke i dalje ne znaju što točno označava taj pojam. Najčešće su trudnice i buduće majke nesigurne kad su u pitanju trudnoća i sam porod. Ponekad unatoč pročitanim knjigama, završenim tečajevima i unatoč podršci partnera i okoline, osjećaju da ne znaju dovoljno ili da im je potrebna podrška stručne osobe koja će ih voditi kroz cijeli proces. Jedna od trudnica koja je odlučila angažirati doulu, kad je malo tko znao što je doula, je Petra koja je u ugodnom razgovoru s Lanom ispričala vlastito iskustvo i navela svoje razloge zašto se odlučila za tu vrstu pomoći.

Foto: Siniša Bajt

Riječ je o educiranim pružateljicama podrške ženama tijekom trudnoće, poroda i babinja. One nisu medicinsko osoblje, već su tu kako bi pružile emocionalnu, fizičku i informativnu podršku trudnicama i mladim mamama, osnažile žene i pomogle im da se osjećaju sigurnije i mirnije u ovom posebnom razdoblju života. Prisutnost doule često smanjuje stres, olakšava porod i doprinosi pozitivnijem iskustvu majčinstva. Petra je znala da će kroz cijeli proces poroda trebati upravo tu vrstu pomoći, a znala je i da supruga ne želi uključivati u vrtlog ženskih emocija i promjene hormona te da joj je lakše kroz porod imati kraj sebe žensku osobu koja će razumjeti njen strah i stres.

Majčinstvo je iskustvo koje svaka žena proživljava na svoj način, a i prvi trenuci nakon poroda mogu biti potpuno različiti. Dok neke majke odmah uzmu svoje dijete u naručje i ne odvajaju se od njega, druge prolaze kroz težak porod i zahtjevan oporavak pa im treba malo vremena da se priberu i dođu sebi. Nekim je mamama potreban mir i san, drugima samo koji trenutak da se povežu sa sobom prije nego što se mogu povezati sa svojim djetetom, a neke se mame moraju dobro isplakati i na taj način otpustiti nakupljen stres poroda i emocije koje neupitno dolaze s majčinstvom. „U trenutku kada sam se već porodila, moja doula je otišla i ja nisam bila odmah spremna uzeti dijete. Trebalo mi je da dođem k sebi i da se moje tijelo oporavi i da ja budem ok, kako bih mogla bez anksioznosti primiti svoje dijete. Znala sam da je u dobrim i stručnim rukama, i tek kada sam nadošla tek tada su mi donijeli dijete. U tih par sati koliko mi je trebalo da nadođem, par puta su me pitali da mi donesu dijete, no ja nisam tada bila spremna.“

O ovoj važnoj temi i često neizgovorenim situacijama Lana i Petra otvoreno su porazgovarale u novoj epizodi u kojoj je Petra podijelila svoje iskustvo i hrabro i iskreno progovorila o potrebi da nakon poroda prvo pruži sebi ono što joj je bilo potrebno, kako bi bila spremna za svoje dijete.

Nova epizoda dostupna je već danas na YouTubeu te audio podcast platformama poput Spotifya i Applea.