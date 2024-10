FAVBET 'Kolo sreće' je u tijeku! – Pogledaj na koji način i ti možeš osvojiti dobitak

FAVBET nastavlja oduševljavati hrvatske igrače novim uzbudljivim ponudama! Ovaj put tvrtka je pokrenula promociju koja je već osvojila srca tisuće korisnika - “Kolo sreće”. Od 8. listopada sudionici će, kao i uvijek, imati priliku osvojiti dnevne dobitke, ali i ispuniti poseban izazov FAVBET ambasadora - koale Sama, srećonoše i vodiča kroz svijet klađenja.

Kako sudjelovati?

Vrlo je jednostavno: idite na favbet.hr, prijavite se ili registrirajte ako ste novi korisnik, kliknite “Sudjeluj” i priključite se igri. Neaktivni ste više od 30 dana? Nema problema - samo ponovno kliknite tipku za sudjelovanje i krenite u nove pobjede!

Svaki korisnik kolo može zavrtjeti jednom dnevno. Minimalna oklada za sudjelovanje u odjeljku “Casino” je samo 0,20 EUR, a u odjeljku “Sport” 5,00 EUR. Tako igrači mogu iskušati svoju sreću u slot igrama, ali i u sportskom klađenju!

Izračunavanje bodova i nagrade

Ulog svake odigrane oklade se pridodaje traci napretka koja se automatski ažurira svakih 10 min. Kako bi ostvarili pravo na jedan okret kola sreće, potrebno je odigrati dobitne ili gubitne oklade u ukupnom iznosu od 50,00 EUR. To znači da svaka oklada igrača dovodi bliže još većim nagradama!

“Kolo sreće” se sastoji od 10 polja: 8 s nagradama, 1 za ponovnu vrtnju i 1 bez dobitka. Sudionike očekuju razne nagrade:

Besplatne vrtnje u popularnim casino igrama:

22 FS — Lille Funguard (0.30 EUR)

33 FS — Rise of Egypt (0.20 EUR)

44 FS — Solar Queen (0.20 EUR)

55 FS — Shining Crown (0.10 EUR)

66 FS — Big Bass Bonanza (0.10 EUR)

Oklade bez rizika u iznosu od 10,00 20,00 i 30,00 EUR.

Svi bonusi se automatski dodjeljuju i dostupni su za korištenje u sportskom klađenju ili casinu, sukladno pravilima promocije. Za aktiviranje oklade bez rizika minimalni iznos oklade je 5,00 EUR, a tečajevi moraju biti između 1.50 i 5.00.

“Samov izazov” za neustrašive igrače

Za one koji se ne boje izazova, Favbet je pripremio posebnu mehaniku - “Samov izazov”. Za sudjelovanje je potrebno zavrtjeti kolo sreće 7 dana zaredom. Sudionici koji uspiju ispuniti ovaj izazov osvojit će ekskluzivnu nagradu od 77 besplatnih vrtnji u igri “Gates of Olympus” Pragmatic Play-a te okladu bez rizika do 15,00 EUR.

Ovog listopada, svaki dan igre na FAVBET platformama može biti dobitan! Priključite se “Kolu sreće”, iskušajte svoju sreću i ne zaboravite igrati odgovorno.

Igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost. Igraj odgovorno. Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno sudjelovanje u igrama na sreću!