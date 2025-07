Ekskluzivno u CineStar kinima: Roger Waters – 'This Is Not A Drill: Live From Prague' stiže na velika platna u Hrvatskoj!

Ovo nije samo koncertni film – to je audiovizualni spektakl koji spaja glazbu, tehnologiju, autobiografske elemente i dubok društveni komentar, pružajući publici iskustvo koje nadilazi klasične koncerte

Jedinstveni glazbeni događaj godine dolazi ekskluzivno u CineStar kina diljem Hrvatske! Filmska verzija spektakularnog koncerta Rogera Watersa, “This Is Not A Drill: Live From Prague – The Movie”, bit će premijerno prikazana 23. i 27. srpnja 2025. u 19:00 sati.

Ova koncertna filmska priča prikazuje nastup legendarnog osnivača i kreativnog pokretača grupe Pink Floyd, Rogera Watersa, snimljen tijekom njegove globalne turneje u Pragu. Režiju potpisuju Sean Evans i Roger Waters, a film kombinira najpoznatije pjesme iz Watersove karijere, od ranih dana u Pink Floydu do zrelih solo ostvarenja, pokrivajući više od šest desetljeća glazbene povijesti.

Gledatelje očekuju izvedbe bezvremenskih klasika kao što su: “Wish You Were Here”, “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Is This The Life We Really Want?” te potpuno nova pjesma “The Bar”.

Ovo nije samo koncertni film – to je audiovizualni spektakl koji spaja glazbu, tehnologiju, autobiografske elemente i dubok društveni komentar, pružajući publici iskustvo koje nadilazi klasične koncerte.

Ulaznice su već dostupne putem blagajni CineStar kina, online te putem CineStar aplikacije. Publika će imati priliku uživati u vrhunskoj produkciji i atmosferi u klimatiziranim dvoranama CineStara diljem Hrvatske.

Ne propustite priliku doživjeti jednog od najutjecajnijih glazbenika 20. i 21. stoljeća – samo u CineStar kinima, bez reprize.