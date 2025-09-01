dm babybonus donosi brojne pogodnosti i savjete za roditelje

dm pruža podršku roditeljima i trudnicama već dugi niz godina, a sada su sve pogodnosti i iznenađenja objedinjeni u dm babybonusu

Trenutak nakon što saznate sretnu vijest da će se vaša obitelj povećati za jednog novog, malog člana, pojavljuje se stotinu pitanja. Kako bi vam pomogao u pronalasku odgovora na njih, a pritom olakšao i uljepšao trudničke dane i prve godine djetetova života, dm vam donosi novi dm babybonus

Što je dm babybonus i kome je namijenjen?

dm pruža podršku roditeljima i trudnicama već dugi niz godina, a sada su sve pogodnosti i iznenađenja objedinjeni u dm babybonusu, koji je dostupan u aplikaciji 'Moj dm'. Namijenjen je trudnicama i roditeljima djece do tri godine, a u novom izdanju omogućuje još bolju prilagodbu svakoj trudnici i djetetu, s ciljem da se budući i novi roditelji, uz pouzdane informacije, osjećaju sigurnije i opuštenije.

Koje pogodnosti donosi?

dm babybonus donosi niz pogodnosti i stručnih savjeta prilagođenih fazi trudnoće i razvoju djeteta te je u potpunosti integriran s aplikacijom 'Moj dm' što omogućuje jednostavan pristup i pregled. Kao članovi dm babybonusa možete očekivati stručne savjete prilagođene fazi trudnoće ili dobi djeteta koji će vam olakšati razdoblja koja sa sobom donose brojne promjene i izazove. Osim korisnih informacija i savjeta, očekuju vas i brojna iznenađenja, kao i posebni kuponi s kojima ćete moći ostvariti višestruke bodove pri kupnji.

Kako se prijaviti?

U novi dm babybonus možete se prijaviti putem aplikacije 'Moj dm' ili na internetskoj stranici dm.hr, i to u nekoliko jednostavnih koraka. U 'Moj dm' računu odaberite dm babybonus. Kliknite na „Aktiviraj dm babybonus“ te unesite podatke o trudnoći ili djetetu. Nakon prijave, dobit ćete kupon dobrodošlice te ostvariti pravo na dodatne kupone i pogodnosti.

