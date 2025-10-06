Disney donosi spektakularni povratak na grid - stiže TRON: Ares!

Nakon više od desetljeća čekanja, legendarna TRON franšiza vraća se na velika platna u Blitz distribuciji u potpuno novom ruhu! Disney predstavlja TRON: Ares – elektrizirajuće poglavlje koje istražuje granicu između stvarnog i digitalnog, te prvi susret čovječanstva s umjetnom inteligencijom na filmskom platnu.

U ulozi sofisticiranog digitalnog programa Aresa gledamo oskarovca Jareda Leta, dok mu društvo prave Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson i kultni Jeff Bridges. Redateljsku palicu preuzeo je Norvežanin Joachim Rønning (Pirati s Kariba: Salazarova osveta, Maleficent: Gospodarica zla), a za moćan soundtrack zaslužan je legendarni bend Nine Inch Nails.

Radnja filma donosi priču o digitalnom programu Aresu, koji prvi put ulazi u stvarni svijet. Njegova misija postaje prijelomni trenutak za cijelo čovječanstvo – suočavanje s umjetnom inteligencijom licem u lice. Dok otkriva ljudske emocije i savjest, Ares neočekivano stvara savez s briljantnom tehnološkinjom Eve Kim (Greta Lee). Zajedno ulaze u utrku s vremenom, boreći se ne samo za vlastiti opstanak već i za budućnost u kojoj se ljudi i tehnologija mogu spojiti – ili zauvijek razdvojiti.

U vremenu kada umjetna inteligencija sve snažnije oblikuje naše živote – od načina na koji radimo i komuniciramo, do umjetnosti i stvaranja – TRON: Ares postavlja velika pitanja: Što znači biti čovjek u svijetu kojim upravlja tehnologija? Može li AI imati savjest? I gdje prestaje granica između stvarnog i virtualnog?

TRON: Ares spaja revolucionarni vizualni dizajn, snažnu emocionalnu priču i vrhunsku glazbenu kulisu u blockbuster koji pomiče granice filmske umjetnosti. Spektakl koji istražuje što znači biti čovjek u eri umjetne inteligencije u distribuciji Blitz filma stiže u hrvatska kina od 8. listopada. Ulaznice su već u prodaji, a svi željni nezaboravne pustolovine pozvani su na spektakularno putovanje u budućnost koje mogu doživjeti u svim filmskim formatima kao što su IMAX®, ScreenX, 4DX, i RealD 3D.

Pripremite se – budućnost započinje na velikom platnu!

