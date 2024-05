Dalmaland, vaš omiljeni tematski zabavni vodeni park, ponosno najavljuje jedinstveni događaj koji će osvojiti srca svih posjetitelja - Dalmatinske Tradicijske Igre! Već četvrtu godinu zaredom, oživljavamo duh prošlosti i pozivamo vas da se pridružite nezaboravnom iskustvu punom tradicije, smijeha i adrenalina.

Povratak korijenima kroz Dalmatinske Tradicije

U današnjem svijetu u kojem djeca sve više vremena provode pred ekranima televizora, konzola i mobitela, mi u Dalmalandu želimo vratiti čari igara iz prošlosti. Zato vas pozivamo da se pridružite našem događaju od 30. svibnja do 2. lipnja 2024. godine kako bismo zajedno uživali u izvornim dalmatinskim igrama koje su nekad bile središnji dio naše kulture.

Povezivanje kroz igre

Od potezanja konopa do skakanja u vreći, od igre graničara do karijola, od natjecanja u balunu do bacanja buća, Dalmatinske Tradicijske Igre pružit će vam priliku da se zabavite na način na koji to čine generacije prije nas. Pozivamo sve domaće i strane goste da nam se pridruže u ovoj nezaboravnoj avanturi.

Pobjeda kroz zabavu

Svaki sudionik bit će nagrađen posebnom majicom koja će postati uspomena na ovaj jedinstveni događaj, a pobjednici će osvojiti fantastične nagrade koje će ih podsjećati na njihovu pobjedu u tradicionalnim igrama.

Foto: Matija Lipar

Zabava nadmašuje očekivanja

Ali to nije sve! Počinjemo s nevjerojatnom pjena partijem koja će vas staviti u pravo raspoloženje za sve što slijedi. Bit će tu i podloga DJ-a koja će nas držati u ritmu cijelo vrijeme, uz obilje plesa, smijeha i veselja. Također, ne zaboravite da otvaramo naš novi Aqua Park s mnoštvom raznovrsnih vodenih tobogana i razigranih bazena!

Ljeto u Dalmaciji nikad nije bilo uzbudljivije

Dalmatinske Tradicijske Igre u Dalmalandu su svojevrsna uvertira u ljeto, jer ovaj vikend otvaramo i vodeni park, prilika za uživanje u suncu, kupanju i nezaboravnom provodu. Nemojte propustiti priliku da budete dio ove čarolije koja će obogatiti vaše iskustvo ljeta u Dalmaciji.

Osigurajte Vaše mjesto u ovoj nezaboravnoj avanturi

Zapamtite datume - od 30. svibnja do 2. lipnja 2024. godine, Dalmaland je mjesto gdje se tradicija susreće s zabavom, gdje se stvaraju uspomene i gdje se radost dijeli sa svima! Nemoj oklijevati, kupi ulaznicu odmah na https://www.dalmaland.com/cjenik ili zatraži više informacija na e-mail info@dalmaland.com

Foto: Matija Lipar

Foto: Matija Lipar

Foto: Matija Lipar