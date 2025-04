Tajna lijepih i čvrstih noktiju: Kako vitamini i minerali jačaju nokte iznutra

Lomljivi, mekani nokti koji se stalno listaju i pucaju čest su problem, posebno kod žena. Istraživanja pokazuju da se s ovim izazovom susreće oko 20 % populacije. Ovaj poremećaj, poznat kao sindrom krhkih noktiju, karakteriziraju neravnine, hrapava površina i lomljenje rubova nokta, što otežava da nokti dosegnu prirodnu dužinu. Nokti su tada suhi, osjetljivi i podložni oštećenjima – od svakodnevnog pranja ruku do izloženosti hladnoći i detergentima. Što je nokat kraći i tanji, to je ranjiviji. Iako nokti rastu cijeli život, njihova kvaliteta i brzina rasta ovise o dobi, cirkulaciji, prehrani, razini stresa te svakodnevnim navikama.

Ono što mnogi ne znaju jest da lomljivi nokti često upućuju na nedostatak važnih vitamina i minerala. Za čvrste i zdrave nokte ključni su nutrijenti poput biotina (vitamina B7), vitamina C, vitamina B6, cinka, magnezija, željeza i sumpora iz MSM-a. Ovi mikronutrijenti sudjeluju u sintezi keratina i kolagena – proteina koji grade strukturu noktiju i održavaju ih jakima i otpornima.

Kolagen Shot – dodatak prehrani za nokte, kosu i kožu

Ako želiš ojačati nokte iznutra, odličan saveznik može biti Gaia Naturelle Kolagen Shot. Ovaj tekući dodatak prehrani sadrži optimalnu kombinaciju sastojaka koji ciljano djeluju na jačanje noktiju: biotin, cink, vitamin C, vitamin B6, MSM i hijaluronsku kiselinu. Cink sudjeluje u izgradnji keratina i regeneraciji stanica, a njegov nedostatak često dovodi do bijelih mrlja i lomljivih noktiju. Biotin potiče rast noktiju i čini ih otpornijima na svakodnevna oštećenja. Vitamin C ključan je za sintezu kolagena koji održava strukturu noktiju snažnom i elastičnom. MSM, prirodni izvor sumpora, igra važnu ulogu u stabilnosti keratina i kolagena. Upravo sumpor pomaže jačanju veze između stanica, što rezultira čvršćim i manje lomljivim noktima. Zahvaljujući ovim sastojcima, Kolagen Shot ne djeluje samo na nokte – već pruža sveobuhvatnu njegu kože, kose i noktiju iznutra prema van.

Kako Kolagen Shot pomaže kod pucanja i listanja noktiju?

Redovitom konzumacijom Kolagen Shota korisnici često primjećuju kako im nokti postaju čvršći, glađi, otporniji na pucanje i brže rastu. Već nakon nekoliko tjedana svakodnevnog unosa prema uputama proizvođača, moguće je vidjeti razliku u strukturi i izgledu noktiju. I to bez skupih tretmana i odlazaka u kozmetičke salone. Ako sanjaš o čvrstim, lijepo oblikovanim noktima koji ne pucaju – Kolagen Shot može biti jednostavno, učinkovito i prirodno rješenje.