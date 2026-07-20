CineStar najavljuje prvi film ikad snimljen za SCREENX

CJ 4DPLEX, vodeći svjetski proizvođač premium kino formata i impresivnih kinodoživljaja, predstavlja film u formatu koji vam omogućuje 270 stupnjeva gledanja filma, a ekskluzivno ga možete doživjeti u CineStar kinima u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci i Splitu.
Za vas koji još možda niste imali priliku doživjeti SCREENX – riječ je o prvom svjetskom kinoprojekcijskom formatu koji odabrane prizore proširuje izvan tradicionalnog filmskog kadra, na bočne zidove dvorane. Tako nastaje panoramsko okruženje za gledanje u rasponu od 270 stupnjeva. Okružujući publiku vizualnim sadržajem posebno oblikovanim za ovaj format, SCREENX gledatelje smješta u samo središte priče i pruža kinodoživljaj koji nije moguće reproducirati kod kuće.
„Spider-Man: Novo doba” prvi je film o Spider-Manu na kojem je CJ 4DPLEX surađivao s autorima tijekom cijelog procesa – od snimanja na setu do prikazivanja u kinima. Posebno osmišljen za SCREENX, ovaj kinodoživljaj gledatelje još dublje uvodi u svijet Spider-Mana™ i okružuje ih prizorima na način koji je moguć jedino u SCREENX kinodvoranama. Omiljeni junak iz susjedstva tako ne leti samo ispred vas, nego i s obje bočne strane.
„CJ 4DPLEX i njihov tim došli su na set filma Spider-Man: Novo doba” kako bi snimili materijal koji će gledatelji moći doživjeti posebno u kinodvoranama SCREENX”, izjavio je Destin Daniel Cretton, redatelj filma. „Riječ je o nečemu doista jedinstvenom.”
Film je na redovnom program od 30. srpnja, a pretpremijerno ga možete pogledati u ScreenX-u već 29. srpnja. Ulaznice su dostupne na blagajni kina, online ili putem CineStar aplikacije.
O tvrtki CJ 4DPLEX
CJ 4DPLEX ponosna je podružnica CJ Groupa, vodeće korejske kompanije u području kulture i životnog stila. Sa sjedištem u Sangamu u Seulu, osmišljavaju i razvijaju impresivne kinotehnologije koje nadahnjuju publiku diljem svijeta. Vođeni kreativnošću, tehnologijom i kulturnom vizijom, predani su redefiniranju budućnosti kinematografije..
CJ 4DPLEX redefinira iskustvo odlaska u kino u brojnim zemljama svijeta, surađujući s vodećim svjetskim kinoprikazivačima kako bi formate SCREENX, 4DX i ULTRA 4DX učinio dostupnima publici posvuda. Od Sjedinjenih Američkih Država do Europe, Azije i Bliskog istoka, njihova globalna prisutnost nastavlja rasti, potaknuta misijom da impresivno pripovijedanje postane standard u kinima. Inovacijama potiču povezivanje ljudi, neovisno o granicama, putem zajedničkih iskustava. Ekskluzivni partner CJ 4DPLEX-a u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu je Blitz-CineStar.
O formatu SCREENX
SCREENX je najimpresivnija svjetska platforma za gledanje filmova, koja nadilazi granice jednog platna i postavlja publiku u samo središte priče, a u regiji se nalazi samo u CineStar kinima.
Vizualnim sadržajem koji se neprimjetno proteže preko zidova kinodvorane SCREENX povezuje film i prostor, stvarajući trenutke istinske, prirodne uronjenosti. Svaka je sekvenca pomno oblikovana kako bi odražavala redateljevu viziju, pretvarajući svaki film u putovanje koje može pružiti samo SCREENX.
Više informacija o tvrtki CJ 4DPLEX dostupno je OVDJE.