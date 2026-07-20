CineStar najavljuje prvi film ikad snimljen za SCREENX

'Spider-Man: Novo doba', prvi film ikada snimljen za ScreenX, prenosi kreativnu viziju redatelja Destina Daniela Crettona, kroz jedinstvenu verziju filma posebno osmišljenu za panoramske kinodvorane SCREENX

CJ 4DPLEX, vodeći svjetski proizvođač premium kino formata i impresivnih kinodoživljaja, predstavlja film u formatu koji vam omogućuje 270 stupnjeva gledanja filma, a ekskluzivno ga možete doživjeti u CineStar kinima u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci i Splitu.

Za vas koji još možda niste imali priliku doživjeti SCREENX – riječ je o prvom svjetskom kinoprojekcijskom formatu koji odabrane prizore proširuje izvan tradicionalnog filmskog kadra, na bočne zidove dvorane. Tako nastaje panoramsko okruženje za gledanje u rasponu od 270 stupnjeva. Okružujući publiku vizualnim sadržajem posebno oblikovanim za ovaj format, SCREENX gledatelje smješta u samo središte priče i pruža kinodoživljaj koji nije moguće reproducirati kod kuće.

„Spider-Man: Novo doba” prvi je film o Spider-Manu na kojem je CJ 4DPLEX surađivao s autorima tijekom cijelog procesa – od snimanja na setu do prikazivanja u kinima. Posebno osmišljen za SCREENX, ovaj kinodoživljaj gledatelje još dublje uvodi u svijet Spider-Mana™ i okružuje ih prizorima na način koji je moguć jedino u SCREENX kinodvoranama. Omiljeni junak iz susjedstva tako ne leti samo ispred vas, nego i s obje bočne strane.

„CJ 4DPLEX i njihov tim došli su na set filma Spider-Man: Novo doba” kako bi snimili materijal koji će gledatelji moći doživjeti posebno u kinodvoranama SCREENX”, izjavio je Destin Daniel Cretton, redatelj filma. „Riječ je o nečemu doista jedinstvenom.”

Film je na redovnom program od 30. srpnja, a pretpremijerno ga možete pogledati u ScreenX-u već 29. srpnja. Ulaznice su dostupne na blagajni kina, online ili putem CineStar aplikacije.

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O tvrtki CJ 4DPLEX

CJ 4DPLEX ponosna je podružnica CJ Groupa, vodeće korejske kompanije u području kulture i životnog stila. Sa sjedištem u Sangamu u Seulu, osmišljavaju i razvijaju impresivne kinotehnologije koje nadahnjuju publiku diljem svijeta. Vođeni kreativnošću, tehnologijom i kulturnom vizijom, predani su redefiniranju budućnosti kinematografije..

CJ 4DPLEX redefinira iskustvo odlaska u kino u brojnim zemljama svijeta, surađujući s vodećim svjetskim kinoprikazivačima kako bi formate SCREENX, 4DX i ULTRA 4DX učinio dostupnima publici posvuda. Od Sjedinjenih Američkih Država do Europe, Azije i Bliskog istoka, njihova globalna prisutnost nastavlja rasti, potaknuta misijom da impresivno pripovijedanje postane standard u kinima. Inovacijama potiču povezivanje ljudi, neovisno o granicama, putem zajedničkih iskustava. Ekskluzivni partner CJ 4DPLEX-a u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu je Blitz-CineStar.

O formatu SCREENX

SCREENX je najimpresivnija svjetska platforma za gledanje filmova, koja nadilazi granice jednog platna i postavlja publiku u samo središte priče, a u regiji se nalazi samo u CineStar kinima.

Vizualnim sadržajem koji se neprimjetno proteže preko zidova kinodvorane SCREENX povezuje film i prostor, stvarajući trenutke istinske, prirodne uronjenosti. Svaka je sekvenca pomno oblikovana kako bi odražavala redateljevu viziju, pretvarajući svaki film u putovanje koje može pružiti samo SCREENX.

Više informacija o tvrtki CJ 4DPLEX dostupno je OVDJE.