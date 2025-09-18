CineStar donosi jesen za pamćenje: svjetski baleti i opere te koncerti najvećih zvijezda poput DEPECHE MODE, G DRAGON, TOSCA i brojnih drugih

U najavama je i koncertni film DEPECHE MODE: M, koji je već izazvao veliko zanimanje obožavatelja diljem svijeta; možete ga pogledati samo 28. i 30. listopada 2025. u 20 sati

CineStar kina i ove jeseni donose samo najkvalitetniji program te uz bogat izbor popularnih igranih i animiranih filmova, ne propustite nešto drugačije doživljaje kao što su opere, baleti ili koncertni spektakli na velikom platnu, s najvećih svjetskih pozornica.

Fantastičan koncert Davida Gilmoura, jednog od bivših članova Pink Floyda koji dao ključan doprinos njihovom zvuku kroz prepoznatljive gitarske dionice i vokale, snimljen je u rimskom Circus Maximusu i na programu je još samo 21. rujna, dok u petak 26. rujna stiže Kygo sa spektakularnim nastupom na velikom platnu; „Back at the Bowl“. Ovu veličanstvenu filmsku odu plesnim hitovima pogledajte u premium formatima 4DX i ScreenX, no doživljaj je još zanimljiviji jer mu se na pozornici pridružuju i druge zvijezde kao Zara Larsson, Ava Max ili Calum Scott. Ljubitelji partyja imaju dodatni razlog za izlazak – u Kaptol Boutique Cinema nakon projekcije slijedi Lollipop party, a ulaz je moguć s ulaznicom upravo za taj film.

U najavama je i koncertni film DEPECHE MODE: M, koji je već izazvao veliko zanimanje obožavatelja diljem svijeta; možete ga pogledati samo 28. i 30. listopada 2025. u 20 sati. Mnogi će biti sretni jer se prikazuje i u IMAX-u koji je poznat po fantastičnom platnu i savršenom ozvučenju. Redatelj Fernando Frias donosi jedinstveno iskustvo kroz spoj snimki triju rasprodanih koncerata u Mexico Cityju s interpretativnim scenama i arhivskim materijalom – u tom filmu kao i na turneji „Memento Mori" fokus je bio na istraživanju povezanosti glazbe, meksičke kulture i poimanja smrti – kultni bend je na toj turneji održao 112 koncerata i okupio više od 3 milijuna fanova širom svijeta.

Royal Ballet & Opera – umjetnost na dohvat ruke, već je tradicionalni program koji donosi divan izbor opera i baleta, približavajući vam veličanstvene prijenose ili snimke iz Royal Opera House. Nova sezona donosi spektakularna ostvarenja poput Tosce 1. listopada, a zatim slijede Vragolasta djevojka, Pepeljuga, Orašar, La traviata i druge izvedbe, no na popisu su i djela inspirirana književnošću Virginije Woolf. Publika će imati priliku uživati uz ekskluzivne snimke iza kulisa i intervjue, a poseban doživljaj upotpunjuje i čaša šampanjca nakon prvog čina, što svakoj izvedbi daje poseban pečat.

Ljubitelji korejske glazbene scene već željno iščekuju početak prodaje ulaznica za najpoznatijeg repera G- Dragona. Nakon osam godina, ikona jedne generacije vraća se s epskom svjetskom turnejom – Übermensch, a projekcije ćete moći doživjeti u ScreenX-u i 4DX-u samo 29. listopada. Detaljni raspored možete otkriti putem CineStar web stranice.