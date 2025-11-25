403 Forbidden

PRESTIŽNA MODNA ADRESA

Calvin Klein trgovina u Arena Centru zasjala u novom izdanju: Minimalizam, moderne siluete i zimski must-have komadi

Žena.hr
25. studenoga 2025.
Calvin Klein trgovina u Arena Centru zasjala u novom izdanju: Minimalizam, moderne siluete i zimski must-have komadi
Nova Calvin Klein trgovina tako postaje nezaobilazno odredište za sve ljubitelje jednostavne, moderne i luksuzne estetike

Arena Centar dobio je još jednu prestižnu modnu adresu – novu Calvin Klein trgovinu na 1. katu, dizajniranu prema najnovijim globalnim vizualnim standardima brenda. Pročišćen, estetski minimalistički prostor naglašava DNК Calvin Kleina: jednostavnost, moderan pristup i snažne linije koje definiraju suvremeni stil.

Nova jesen/zima kolekcija donosi elegantno komponirane outfite i vrhunske zimske komade: puffer jakne u modernim krojevima, vunene kapute, pletene pulovere u neutralnim paletama, traper u signature krojevima te donje rublje po kojem je brend globalno poznat.

O brendu Calvin Klein

Calvin Klein je sinonim za minimalizam, čistu estetiku i suvremeni luksuz. Od kultnog donjeg rublja preko denim linije do modnih kolekcija, CK donosi sofisticiranu jednostavnost i dizajn koji traje. Brend je prisutan u više od 110 zemalja, a njegove kolekcije oblikuju globalne modne trendove. Noviteti i jesensko zimska kolekcija dostupna je i putem službene web stranice u www.fashionandfriends.hr

Novi koncept trgovine u Arena Centru

Trgovina je uređena tako da stvori maksimalno ugodno iskustvo kupnje: otvoreni prostori, arhitektonski minimalizam i jasno definirane produkt zone omogućuju pregledno istraživanje kolekcija. Posebno se ističu zimski noviteti – pufferi, cosy pletenina i moderni jakni, idealni za sezonu hladnijih dana.

.

Nova Calvin Klein trgovina tako postaje nezaobilazno odredište za sve ljubitelje jednostavne, moderne i luksuzne estetike.

