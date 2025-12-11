Blagdanski sjaj Antonije Stupar Jurkin: Otkrila luksuznu kremu koja je osvojila Hrvatsku

U blagdanskom periodu kada sve sjaji više nego inače, jedna od najljepših hrvatskih televizijskih voditeljica Antonija Stupar Jurkin, koju odnedavno opet gledamo na malim ekranima, odlučila je otkriti svoj mali, luksuzni ritual - i odmah privukla pažnju.

Na svom Instagram profilu podijelila je da je ove godine posegnula za najposebnijim beauty poklonom za sebe: Bonneheure Collagen Diamond Cream, limited edition kremom koja je stigla na hrvatsko tržište i već se pozicionirala kao jedan od najpoželjnijih proizvoda za njegu kože.

U elegantnom, blagdanski uređenom ambijentu, Antonija je pokazala kremu koja dolazi u ručno pakiranoj, dijamantno inspiriranoj teglici, naglasivši upravo ono što svi želimo tijekom prosinca, osjećaj ekskluzivnosti i njege koja daje vidljiv rezultat.

No zašto baš ovaj proizvod?

Bonneheure Collagen Diamond Cream stvara efekt glatke, blistave i „odmorene” kože zahvaljujući visokoj koncentraciji rekombinantnog humanog kolagena tipa III - identičnog ljudskom, izuzetno rijetkog i u beauty svijetu cijenjenog zbog svoje učinkovitosti.

Pepper atelier

Uz kolagen, natrijev hijaluronat, ceramide, skvalan i antioksidativni kompleks, krema pruža ono što žene često traže u zimskim mjesecima: dubinsku obnovu, elastičnost i intenzivnu hidrataciju, bez osjećaja težine na koži.

„Nešto što traje duže od sezone“

Antonija je svoj doživljaj sažela u blagdansku poruku: „Ovih blagdana biram nešto što traje duže od sezone. Ako tražite savršen božićni dar sebi ili nekome posebnom… upravo ste ga našli.“

I upravo u tome je poanta ovog proizvoda - nije riječ o još jednoj kremi s police, već o limitiranom, ručno izrađenom beauty dragulju koji se ne može pronaći u drogerijama.

Pepper atelier

Svaka teglica nastaje u malim serijama, što osigurava ekskluzivnost i učinkovitost formule, ali i osjećaj da posjedujete nešto posebno, jedinstveno i namijenjeno samo onima koji biraju vrhunsku njegu.

Ova krema doista predstavlja dašak osobnog luksuza, onaj mali ritual koji svakodnevnu njegu pretvara u trenutak za sebe, u kojem osjećamo da smo si priuštili nešto zaista posebno.

Pepper atelier

Bonneheure Collagen Diamond Cream možete pronaći na prodajnim mjestima u Avenue Mallu i Z centru u Zagrebu te na službenim stranicama Bonneheure brenda.

Ako se po Antonijinom suptilnom, elegantnom holiday preporučivanju već može iščitati trend, ovo će biti jedan od najtraženijih luksuznih beauty poklona ove sezone. Jer, kako Antonija poručuje u svom blagdanskom videu: „Ako želiš zablistati - biraj ono što je stvoreno da sjaji.“

Sadržaj je nastao u suradnji s Bonneheure.