Počela kampanja #SaveYourSkin: besplatni preventivni pregledi madeža u Zagrebu, Zadru i Dubrovniku

La Roche-Posay, Hrvatsko dermatovenerološko društvo i Hrvatsko društvo za dermatološku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora ovoga proljeća organiziraju besplatne preventivne preglede madeža u sklopu javnozdravstvenog projekta #SaveYourSkin u tri grada – Zadru, Zagrebu i Dubrovniku. Prema zadnjim podatcima iz Registra za rak RH za 2022. godinu, melanom je prema učestalosti među svim drugim sijelima malignoma, u zadnje dvije godina s devetog mjesta došao na šesto i kod žena i kod muškaraca.

Kako ističu stručnjaci, ako se otkrije na vrijeme, rak kože u 99% slučajeva može biti izlječiv. Prema europskoj statistici, Hrvatska je na visokom, četvrtom mjestu prema smrtnosti od melanoma, a incidencija melanoma u Hrvatskoj u stalnom je porastu. S ciljem edukacije građana o pravilnoj zaštiti od sunca i prevenciji zloćudnih tumora kože s posebnim naglaskom na melanom, posljednje tri godine provodi se projekt #SaveYourSkin, u sklopu kojega je obavljeno više od 4800 besplatnih pregleda madeža, među kojima je otkriveno 110 promjena na koži sumnjivih na zloćudne tumore.

„Unatoč činjenici da imamo sve veći broj novootkrivenih melanoma u početnoj fazi, još uvijek nam često dolaze pacijenti s uznapredovalom bolesti koja rezultira visokom smrtnošću. Zadnje dvije godine to je i posljedica zakašnjele dijagnostike zbog nedostupnosti zdravstvene zaštite zbog pandemije korona virusa. Melanom kod trećine pacijenata nastaje iz prethodnih madeža, a kod ostalih pacijenata se pojavi kao novonastala, većinom smećkasto obojena promjena na koži. Jedan manji dio melanoma nastaje i iz tzv. staračkih mrlja. Ako madež ili novonastala obojena promjena ima nepravilan, asimetričan, uglavnom bizaran oblik, raznoliku smećkastu, plavu, sivu ili crnu boju, neoštru ograničenost od okolne zdrave kože i raste brže nego druge vrste madeža na koži, možemo reći da se vrlo vjerojatno radi o početnome melanomu“, istaknula je akademkinja Mirna Šitum, predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju.

Foto: Promo

Kako je naglasila akademkinja Šitum, osim opisanih promjena u madežu, važan je i subjektivan osjećaj svrbeža, peckanja ili boli. Kasni znakovi uznapredovalog melanoma su njegov čvorast oblik, krvarenje, ulceracije i bolovi. To su ujedno znakovi melanoma koji ima lošu prognozu. Rizik od nastanka melanoma postoji i kod tzv. običnih madeža ako su višestruko traumatizirani zbog trajne izloženosti trenju koje nanose naramenice grudnjaka, kopče, remeni, rub odjeće, cipele, brijanje i sl. Svaku promjenu sumnjivu na melanom potrebno je kirurški u cijelosti ukloniti i poslati na patohistološku analizu. Ako se melanom potvrdi, na temelju parametara iz patohistološkog nalaza određuje se daljnje terapijsko i preventivno kirurško ili onkološko liječenje.

Besplatni pregledi madeža u Zadru, Zagrebu i Dubrovniku

Prvi besplatni pregledi madeža održani su protekloga vikenda u Zadru u sklopu utrke „Wings for life“. Javnozdravstvena kampanja #SaveYourSkin nastavit će se preventivnim pregledima u Francuskom institutu u Zagrebu od 6. do 10. svibnja. Od utorka do petka (od 6. do 9. svibnja) pregledi će se obavljati od 12 do 19 sati, a u subotu 10. svibnja od 10 do 14 sati. Kampanja će završiti u Dubrovniku, u kojemu će se pregledi obavljati 16. i 17. svibnja na velikom parkingu u Vukovarskoj ulici (preko puta bazena Gruž).

Foto: Promo

„Kroz inicijativu #SaveYourSkin, brend La Roche-Posay želi educirati građane i pružiti im priliku da se savjetuju sa stručnjacima dermatolozima i što je još važnije – da zaista spase, ne samo svoju kožu, već i svoj život. Dugogodišnjim naporima za promjenu percepcije i navika društva u zaštiti zdravlja kože, La Roche-Posay pomaže u smanjenju poražavajućih statistika povezanih s rakom kože te potiče što više ljudi na redovite preglede i samopreglede kože. Osim u Hrvatskoj, kampanju provodimo i u susjednim zemljama regije – Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Bugarskoj sa željom da doista doprinesemo prevenciji i ranom otkrivanju melanoma. U 2024. godini tijekom javnozdravstvene akcije #SaveYourSkin obavljeno je preko 10.000 besplatnih dermatoloških pregleda madeža u regiji te se i ovim putem želimo zahvaliti svim partnerima, zdravstvenim stručnjacima – dermatolozima i farmaceutima, kao i dermatološkim društvima bez čije pomoći i potpore ne bismo uspjeli organizirati ovu inicijativu usmjerenu na poboljšanje zdravlja građana i indirektno na spašavanje života. Pozivamo građane da nakon pregleda u ljekarnama potraže i naše proizvode za učinkovitu fotoprotekciju, kao i dodatne savjete stručnjaka farmaceuta“, rekla je Magdalena Stoytcheva, generalna direktorica L'Oreal Dermatological Beauty Adria-Balkan.

Kampanju je ove godine podržao i Francuski institut u Hrvatskoj. „Francuski institut u Hrvatskoj ponosan je što je partner kampanje #SaveYourSkin. Podizanje svijesti o rizicima od sunca i važnosti ranog otkrivanja melanoma prioritet je javnog zdravstva koji naš institut podržava. Tijekom kampanje, građani će imati priliku savjetovati se s dermatolozima u našim prostorijama, gdje se mogu osjećati kao kod kuće – čitati knjigu, uživati ​​u izložbi ili prisustvovati nastupu uživo. Francuski institut doista promiče kulturu, jezik, obrazovanje i znanost, a u takvom okruženju nadamo se da će se svi osjećati ugodnije, posjetiti dermatologa i brinuti se za svoju kožu. To je uspjeh koji iskreno želimo ovoj kampanji“, rekla je Alice de Parscau, zamjenica ravnateljice Francuskog instituta u Hrvatskoj.

La Roche-Posay je dermokozmetički brend za njegu kože broj jedan u svijetu*, koji preporučuju vodeći dermatolozi. Uz pomoć svojih inovativnih proizvoda brend La Roche-Posay godinama predano radi na osvještavanju o važnosti prevencije raka kože. Inicijativa #SaveYourSkin koju je pokrenuo La Roche-Posay uključuje edukaciju građana, redovne besplatne preglede madeža, redovitu i učinkovitu zaštitu od sunca pomoću krema sa zaštitnim faktorima te stručne savjete dermatologa. Dugogodišnjim nastojanjem da promijeni percepciju i navike društva u zaštiti zdravlja kože, La Roche-Posay pomaže smanjenju poražavajućih statistika vezanih uz rak kože te dodatno ukazuje na potrebu brige o zdravlju kože i potiče što veći broj ljudi na redovite preglede i samopreglede kože. Više informacija o javnozdravstvenom projektu #SaveYourSkin potražite na internetskim stranicama brenda La Roche-Posay.

Foto: Promo

* Studija provedena na dermokozmetičkom tržištu od strane AplusA i drugih partnera između siječnja 2024. i svibnja 2024. među dermatolozima u 31 zemlji koje predstavljaju više od 80% svjetskog BDP-a.