Ana Rucner u Šangaju snimila video spot za pjesmu 'Tebe ću'

Hrvatska violončelistica Ana Rucner oduševila je publiku na prestižnom Shanghai Spring Gala Festivalugdje je nastupila uz Shanghai Chinese Orkestar. Ovaj jedinstveni događaj spojio je glazbene tradicije Hrvatske i Kine, stvarajući nezaboravnu glazbenu harmoniju.

Koncert, koji se održao povodom kineske Nove godine, bio je pravi spektakl u kojem su se susreli originalni kineski instrumenti, poput guzhenga i pipa, s Rucnerinim virtuoznim sviranjem violončela. Kineska glazba, poznata po svojoj bogatoj povijesti i specifičnim zvukovima, u kombinaciji sa zapadnim klasičnim elementima, stvorila je nevjerojatan glazbeni doživljaj.

Poznata po svojim međunarodnim nastupima i suradnjama s prestižnim orkestrima, Ana je još jednom dokazala svoju sposobnost spajanja različitih kultura i glazbenih tradicija. Kineska Nova godina, koja je ove godine obilježena pod simbolom Zmaja, bila je savršen okvir za ovaj glazbeni susret.

"Za mene je ovo još jedno posebno iskustvo. Kultura Kine fascinira me, a mogućnost da uz ove nevjerojatne glazbenike spojim zvuke Istoka i Zapada bila je izazov koji sam s veseljem prihvatila,", spomenula je Ana.

Foto: Yimu Tucano Vision

Također, u Šangaju je snimila i jedan zanimljiv video spot za novu pjesmu “Tebe ću” u kojem se Ana prvi puta pojavljuje kao vokal, za koju glazbu i tekst potpisuje Božo Bulatović.Za aranžman su zaslužni Igor Perović i Mihael Blum, glazbeni producent je Miroslav Rus, dok je gitare svirao Branko Bogunović Pif. Spomenutom pjesmom započinje i suradnja s diskografskom kućom Hit Records.

'Miroslav Rus moj je prijatelj preko dvadeset godina i bio je uz mene u samim počecima mojih nastupa. Došao je trenutak da se to prijateljstvo pretvori i u suradnju, a cijeli ovaj projekt koji radimo ujedno je nešto i novo za mene. Radi se o autorskoj glazbi i vokalnim izvedbama, koje do sada nisam izdavala i kroz to se predstavila publici. Pjesma je vesela, energična, ali i jako nježna sa porukom ljubavi. I sam video je takav, a u želji da to osjete i oni koji ne čuju, dio pjesme sam interpretirala na hrvatski znakovni jezik, za koji me pripremila Tajana Tarczay Uzun iz Saveza Dodir', poručila je Ana.

Ovaj singl najavljuje i album 'BalkanIja', kojeg je završila u suradnji s kompozitorom Zlatkom Timotićem.