Horoskop za srijedu: Bikovi će zaboraviti na ljubavne brige, lavovi bez žurbe

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati u svom svijetu koji sami stvorite uz pomoć mašte. Sve ostalo bit će uglavnom frustrirajuće. POSAO: Vama dobro ide, a na pomolu su i neke novosti. Bez obzira na to što vaši šefovi drukčije misle, vi se držite svog. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne odustajte od ciljeva.

Bik

LJUBAV: Uz pomoć svojih dragih prijatelja zaboravit ćete na sve ljubavne brige i otvoriti se za nove mogućnosti. POSAO: Usuglasit ćete svoje planove i stavove s okolinom, tako da ćete u nastavku raditi lakše i složnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Djela su jača od riječi.

Blizanci

LJUBAV: Nježnost i emotivnost vaše najdraže osobe oborit će vas s nogu i morat ćete pristati na njegove ili njene ideje. POSAO: Dok odmarate u ugodnom ambijentu, u duši ismijavate one koji se ne slažu s vama. To baš i nije lijepo. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite objektivniji.

Rak

LJUBAV: Saznat ćete da vas netko voli i to će vam osvježiti dan. I vi osjećate slično, pa možete u akciju. POSAO: Na poslu stojite dobro, a većina vas danas će se posvetiti privatnom životu, hobijima i sportu. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na sunce i na svjež zrak.

Lav

LJUBAV: Ne naginjite se previše kako ne biste pali preko ograde. Čuvajte ono što imate i uživajte u tome svim srcem. POSAO: Bit ćete fokusirani na sebe razmišljajući dublje o svojim poslovnim ciljevima i o tome kamo sve to vodi. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne žurite.

Djevica

LJUBAV: Vjerojatno će vas okolnosti potaknuti da malo dublje razmislite o sebi i svom statusu u vezi. POSAO: Bit ćete u središtu pozornosti i od vas će se očekivati. Mnogi će se zateći u situacijama kroz koje će se nametnuti u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je prolazna glavobolja.

Vaga

LJUBAV: Možda će vas živcirati svi i sve oko vas, no potrudite se naći ono zrno mira u sebi da nadvladate provokacije. POSAO: Trenutačno malo možete utjecati na stvari, ali to ne znači da oni koji to mogu da rade loše. Prihvatite ih. ZDRAVLJE&SAVJET: Osnažite se šetnjom na zraku.

Škorpion

LJUBAV: Uspjet ćete se prilagoditi voljenoj osobi ne postavljajući previše pitanja. Vjerujte u ljepše sutra. POSAO: S olakšanjem dočekujete kraj radnog tjedna jer znate da vam treba što više opuštanja i odmora. Posao neka čeka. ZDRAVLJE&SAVJET: Osmislite ugodan dan za sebe.

Strijelac

LJUBAV: Bit ćete sretni i zadovoljni u društvu voljene osobe, a nećete zaobići ni kontakte s prijateljima koji su inspirativni. POSAO: Neki čekaju finale jednog istraživanja čiji rezultati samo što nisu stigli. Razmišljate kakvi će biti. ZDRAVLJE&SAVJET: Jedite morske plodove.

Jarac

LJUBAV: I dalje ste sretni i radosni u duši, voljena osoba vas podržava. Danas će vam ideje za ljubav dolaziti same od sebe. POSAO: Psiholozi, psihijatri i slični danas će privesti koncu jednu fazu svog rada i doći do novih otkrića. Ostali će čitati između redova. ZDRAVLJE&SAVJET: Terapije su učinkovite.

Vodenjak

LJUBAV: Povjerovat ćete da ljubav ide kroz želudac i voljenoj osobi pripremiti večeru koja će je oduševiti. POSAO: Dobro ćete se snalaziti u novonastalim okolnostima. Čak ćete biti na usluzi drugima da ih uputite. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se bavite sportom.

Ribe

LJUBAV: U osjećajnim pitanjima sve će se kockice slagati po vašim željama. Stoga će mnogi danas shvatiti koliko su sretni. POSAO: Ne samo da ćete odlično funkcionirati u redovnim zadacima, nego ćete uspijevati i zabavljati sve oko sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite veseli.

