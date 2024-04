Aleksandra Dojčinović na tradicionalnom ženskom druženju u Ilici 15 najavila novu sezonu

Nakon svjetski poznatih influencerica Nesrin Sanad i Lene Terlutter, naša priznata dizajnerica Aleksandra Dojčinović novu je kolekciju za nadolazeće proljeće i ljeto prošli vikend najavila još jednom, no ovaj put u društvu svojih klijentica i ambasadorica branda.

Zvijezde Lei Lou proljeća, sada je već jasno, biti će divne haljine od najfinije, rastezljive svile, ali i proljetna odijela koja donose jednu sasvim novu i puno strukturiraniju siluetu, ponajprije zahvaljujući sjajnim korzetima koji im pružaju toliko mogućnosti za kombiniranje. Tu je kolekciju, u kampanji nedavno snimanoj na Lošinju, sjajno najavila Lena Terlutter, jedna od najpoznatijih njemačkih poduzetnica i influencerica, upravo savršena za pročišćenu i danas vrlo urbanu Aleksandrinu estetiku, koju obožavaju i djevojke Z generacije.

Riječ je o sada već tradicionalnom druženju u Aleksandrinoj, čak 850 kvadrata velikoj, zagrebačkoj modnoj oazi u Ilici 15, no ovaj se put nije najavljivala samo nova sezona odjeće, cipela, modnih dodataka i nakita s Lei Lou potpisom, već i sjajna, pomno selektirana i vrlo urbana kolekcija naočala najpopularnijih brandova iz njezine Optice La Vie, ali i multibrand posuđa, svijeća i knjiga, što ovu zagrebačku lokaciju polako pretvara u "luxury department store", s najljepšim izborom poklona u gradu.

Osim toga, paralelno je, budući da se i on nalazi na istoj, "all in one" lokaciji, predstavljena i bajkovita kolekcija vjenčanica iz Aleksandrinog salona Le Concept, novog IT mjesta u gradu kada govorimo o vjenčanjima pa je ovo druženje na špici bila i sjajna prilika budućim mladenkama da iz prve ruke pogledaju sve trendove vezane uz najsretniji dan u životu.

Foto: Lara Buljubašić i Mario Poje

„Naše ekskluzivne i ready-to-wear kolekcije danas obožavaju i djevojke novog doba. Moguće i jer se sada puno više nego prije igram strukturama, nešto oštrijim linijama i krojevima, upečatljivim siluetama, a one upravo to vole i sjajno nose. Osim toga, naš dućan u centru grada više nije mjesto rezervirano samo za modu i shopping, već i za lijepo druženje, baš onako kako se to radi na sličnim mjestima diljem svijeta“ - ističe Dojčinović.

U Lei Lou butiku ovom su se prilikom okupile najutjecajnije domaće milenijalke, ali i brojne uspješne poslovne i žene iz javnog svijeta. Sve kolekcije dostupne su na web shopu branda leiloubyalex.com, ali i u butiku u zagrebačkoj Ilici 15.

Foto: Lara Buljubašić i Mario Poje

Foto: Lara Buljubašić i Mario Poje

Foto: Lara Buljubašić i Mario Poje

Foto: Lara Buljubašić i Mario Poje

Foto: Lara Buljubašić i Mario Poje

Foto: Lara Buljubašić i Mario Poje

Foto: Lara Buljubašić i Mario Poje

Foto: Lara Buljubašić i Mario Poje