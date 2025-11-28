Adrenalin, miris oktana i energija nabrijanog automobilskog podzemlja – sinoć je sve to stiglo u cinestar na premijeru filma Pun gas!

Dodatni vrhunac večeri bio je autentični, razbijeni Lamborghini Huracán STO korišten prilikom snimanja filma

U svijetu gdje se motori pale brže nego što srce uspije zakucati, a granice između slave i opasnosti nestaju u oblaku dima, Pun gas (The Race) u distribuciji Blitza donosi onaj sirovi, adrenalinski naboj koji obilježava modernu automobilsku subkulturu. To je svijet brutalne konkurencije, savršeno podešenih strojeva i vozača koji žive za brzinu – i riskiraju sve, samo zbog jedne savršene vožnje.

Upravo je taj nabrijani duh sinoć zavladao CineStar kinom u Branimir Mingle Mall-u, gdje je održana ekskluzivna premijera filma Pun gas (The Race). Premijera je privukla izniman interes javnosti, strastvenih ljubitelja automobila te brojnih javnih osoba i influencera, među kojima i Ismael Hadžić, Brita Bobetić, Stela Rade, Edis Došlić, Igor Jadan, Jurica Vipel i još mnogi drugi.

Dodatni vrhunac večeri bio je autentični, razbijeni Lamborghini Huracán STO korišten prilikom snimanja filma, izložen u predvorju kina. Ovaj spektakularni eksponat omogućio je posjetiteljima jedinstven, gotovo ''zakulisni'' pogled u svijet ekstremnih scena snimljenih za film.

Pun gas (The Race) donosi brzu, uzbudljivu i vizualno dojmljivu akciju, smještenu u nemilosrdnu atmosferu ilegalnih utrka. Najtalentiranijih deset vozača Europe suočava se u utrci života, gdje pobjednik osvaja sve – novčanu nagradu i automobile svojih protivnika. U središtu priče nalazi se Andrei, mladi i nadareni mehaničar koji se nehotice nađe u vrtlogu rivalstva dvojice karizmatičnih vozača. I dok motori urlaju, a ulozi rastu, Andrei se mora suočiti s pitanjima lojalnosti, prijateljstva i vlastitih granica hrabrosti. Film donosi spoj spektakularnih prizora i emotivne priče, nudeći gledateljima doživljaj koji nadilazi tipičan akcijski žanr.

Ako želite osjetiti puls ilegalnih utrka, brzinu koja para zrak i dramu koja osvaja jednako snažno kao i akcija – Pun gas (The Race) u distribuciji Blitza je film koji trebate pogledati na velikom platnu.

Ulaznice za projekcije dostupne su na cinestarcinemas.hr, putem CineStar aplikacije i na blagajnama kina.