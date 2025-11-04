Zvijezda večeri: Arija Rizvić zablistala na svečanom otvorenju HNK2

Mlada glumica koju imamo prilike gledati na malim ekranima, u novoj RTL-ovoj hit seriji 'Divlje pčele', odala je počast kazališnim daskama outfitom koji spaja senzualnost i dramu

Na svečanom otvorenju nove scene Hrvatskog narodnog kazališta, HNK2, uz impresivan umjetnički program, pažnju publike i fotografa privukla je i jedna od najšarmantnijih glumica mlađe generacije – Arija Rizvić. Dok su ansambli Drame, Opere i Baleta slavili spoj tradicije i suvremenosti kroz program „Slava umjetnosti 2.0“, Arija je na crvenom tepihu pokazala da umjetnost postoji i izvan pozornice – u stavu, stilu i pojavi.

Goran Stanzl/PIXSELL

Zablistala je u crnom baršunastom kombinezonu koji savršeno naglašava liniju tijela, a duboki dekolte i raskošna bundica u boji vina dali su looku dozu senzualnosti i drame. Kombinacija je podsjetila na glamur starog Hollywooda, ali s modernim, minimalističkim twistom – baš poput nove kazališne scene koja spaja tradiciju i inovaciju.

Arija je svoj outfit zaokružila svjetlucavom torbicom, crnim salonkama, decentnim zlatnim nakitom i ružičastom nijansom ruža.

Goran Stanzl/PIXSELL

U večeri u kojoj su se slavile umjetnost, povijest i nova kazališna energija, Arija Rizvić bila je savršen spoj svega toga – glumica koja spaja eleganciju, snagu i osjećaj za scenski trenutak, bilo na pozornici ili izvan nje.

Inače, mladu glumicu u ulozi Teodore Vukas imamo prilike gledati u seriji Divlje pčele koja se na RTL-u prikazuje od ponedjeljka do petka u 20:15 te u 21:40 na platfromi Voyo.