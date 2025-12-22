Znamo kada počinje zimsko sniženje u Zari, Massimo Duttiju, Bershki i Stradivariusu

Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho i Zara Home službeno kreću s velikim zimskim popustima, a poznati su i točni datumi početka sniženja u fizičkim trgovinama i online

Ako ste posljednjih tjedana punili liste želja, spremali favorite u virtualne košarice, slagali stajlinge u glavi i strpljivo čekali pravi trenutak, vrijeme je za akciju. Najočekivanije sezonsko sniženje konačno kreće, a s njim i prilika da omiljene komade kupite po znatno nižim cijenama.

Inditex arhiva

Sniženje u fizičkim trgovinama Zare i ostalih brendova Inditex grupe (Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho i Zara Home) počinje u subotu, 27. prosinca, dok online sniženje tradicionalno započinje večer prije, 26. prosinca. Do tada preostaje samo pripremiti košaricu i spremno dočekati početak sniženja.

Inditex arhiva

Od statement komada do tihog luksuza

Zara je, naravno, prva adresa za ključne komade sezone – od 'it' modela koji dominiraju društvenim mrežama do efektnih 'statement' ulova kojima ćete obogatiti modne kombinacije. Massimo Dutti provjerena je destinacija za 'tihi luksuz' s naglaskom na kvalitetne krojeve i bezvremenske komade. Mlađa publika svoje će favorite pronaći u zabavnim i praktičnim streetwear kolekcijama Pull&Beara i Bershke dok Stradivarius donosi savršen balans ženstvenosti i funkcionalnosti. Oysho je nezaobilazan za sofisticirane sportske i loungewear linije, kao i kvalitetno donje rublje, a Zara Home donosi profinjenu estetiku kroz komade koji unose toplinu u svaki interijer i svačiji stil.

Inditex arhiva

Inditex arhiva

Vrijeme je za plan

Najvažniji savjet? Namjestite alarme – tajming je presudan. Artikli nestaju iz ponude velikom brzinom, stoga budite spremni za kupnju točno u trenutku kada sniženje krene. Ako vam željeni komad promakne, isplati se provjeriti ponudu i kasnije jer brendovi nerijetko rade restock u ranim jutarnjim satima. Kupcima koji preferiraju shopping u trgovini, prvi sati otvaranja obično nude najveći izbor.