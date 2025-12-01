403 Forbidden

Moda
GENIJALNE HLAČE

Zlatni detalji koji mijenjaju sve: Dama sa špice u tamnoj, ali nimalo dosadnoj kombinaciji

Žena.hr
1. prosinca 2025.
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf
Zagrebačka špica je poput modnog časopisa, puna lijepih dama u različitim modnim kombinacijama

Tamne nijanse prevladavaju u ormarima tijekom hladnijih dana jer se vrlo lako kombiniraju, a i većina se ljudi osjeća ugodno u njima. No tamniji outfiti ne moraju biti dosadni, a to znaju i dame sa zagrebačke špice.

Prošle subote centrom grada prošetala je lijepa crnka u elegantnoj kombinaciji s daškom ležernosti. Tamnoplavi traper kombinezon kombinirala je s kratkom kožnom jaknom i čizmica s visokom potpeticom. Ovo je uvijek dobitna kombinacija jer tamni traper izgleda luksuzno i kvalitetno, kao i klasični komadi od kože.

Kako bi ovi komadi izgledali upečatljivije, elegantna dama kombinirala je detalje u zlatnoj boji. Velike statement naušnice stavile su fokus na njezino lice, a zlatne potpetice i detalji na kapi stvorili su ravnotežu. Uz jednostavnu crnu bucket torbicu i crveni ruž ovo je dobitna kombinacija. Jednostavno s bogatim detaljima!

Zagrebačka špicaModa
Zlatni detalji koji mijenjaju sve: Dama sa špice u tamnoj, ali nimalo dosadnoj kombinaciji