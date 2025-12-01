Rovinj, šampion turizma, okrunit će 35. Kraljicu Hrvatske

Samo jedna ponijet će krunu Kraljice Hrvatske za Kraljicu Svijeta

I ove godine Rovinjski hotel Lone 16. prosinca 2025. postat će središte ljepote, zahvaljujući izboru Kraljice Hrvatske za Kraljicu Svijeta, koji se tradicionalno održava uz veliku podršku turističke zajednice Rovinja i grada Rovinja - krune Mediterana koji je ujedno višegodišnji i aktualni šampion hrvatskog turizma. Kraljica Hrvatske je najstariji nacionalni izbor ljepote u Hrvatskoj. Ove godine obilježavamo jubilarni 35. izbor, a o njegovoj prepoznatljivosti govori i činjenica da je najstarija i najnagrađivanija domaća vinarija Iločki podrumi, inspirirana ovom manifestacijom, etiketirala svoje vino i pjenušac nazivom "Kraljica Hrvatske". O kvaliteti spomenutog vina najbolje govori činjenica da se posluživalo za vrijeme kraljevskog vjenčanja.

Organizatori izbora Kraljica Hrvatske ekskluzivno su najavili kako su po prvi put u povijesti Republike Hrvatske, upravo oni postali vlasnici svjetskog izbora Queen of the World - Kraljica Svijeta, što je iznimna čast za Republiku Hrvatsku. Kažu da je došao trenutak najaviti izbor za Kraljicu Svijeta koji će se po prvi puta ubrzo održati u Hrvatskoj.

Giordano Cellich i Josip Čekada

Jubilarni izbor će voditi zabavani voditeljski par sa HRT-a Zlata Mück Sušec i Mirko Fodor, te naša poznata voditeljica Roberta Ugrin, a u zabavnom dijelu izbora nastupaju svima dobro poznati pjevači Boris Novković, Giuliano, Lea Mijatović i Chriztel Renae Aceveda. Djevojke će se predstaviti u predivnim i raskošnim vjenčanicama salona Nikolina koje se mogu vidjeti u raznim gradovima Hrvatske, kupaćim kostimima Pletix, te u svečanim haljinama brenda YELENA H. naše poznate modne dizajnerice Jelene Holec posebno dizajnirane za ovu prigodu.

Giordano Cellich i Josip Čekada

Za siguran hod i udobne cipele pobrinut će se poznati Austrijski brend Högl, za frizure finalistica bit će zadužen frizerski salon Gea, dok će za make-up biti zadužena talijanska škola mode i dizajna Callegari. Za zdravlje i dobar izgled natjecateljica brinu se Poliklinika Veir, Poliklinika Medikol, Centar za estetsku i dentalnu medicinu dr. Ane Bekić, Poliklinika Rotim, Specijalna bolnica Neurospine. Službeni prijevoznik za ugodnu i zabavnu vožnju Kraljica Hrvatske je Brioni Pula.

Kandidatkinje iz raznih dijelova Hrvatske završne pripreme za izbor odradile su u Rovinju, Puli te NP Brijuni gdje su imale posebnu čast, baš poput Angeline Jolie i princeze Karoline od Monaka družiti se sa kraljicom Lankom, jedinom slonicom u Hrvatskoj. Bogate nagrade natjecateljicama osigurali su Kanaan, Jamieson vodeće farmaceutske slovenske kuće Salus, Högl, Zlatarna Dodić i Kozmetika Feniks. Za plesne točke zaduženi su Daria Udossi i Lena Habalija, a za vruće kubanske plesove tu je Dansel by Elio Bašan. Za degustaciju delicija pobrinut će se restoran Dario i pršutarna Drniška tradicija, a za piće dobrodošlice Darna iz Rovinja. Za dekoraciju pozornice, vip stolova, izradu prekrasnih buketa zadužena je cvjećarnica Ruža iz Rovinja. Ova svečana manifestacija, festival kulture, mode i ljepote održat će s 16. prosinca u 19:00 sati za Kraljicu Hrvatske, a organizatori su pripremili vrhunsku zabavu i bogati program.

Ulaz je slobodan isključivo uz rezervaciju, a rezervacija pozivnice može se učiniti putem e-mail adrese: [email protected]

Rozi Etel Jantoš Foto: Giordano Cellich i Josip Čekada

Lara Prlić Foto: Giordano Cellich i Josip Čekada

Korina Sviben Foto: Giordano Cellich i Josip Čekada

Leona Maurović Foto: Giordano Cellich i Josip Čekada

Lea Palada Foto: Giordano Cellich i Josip Čekada

Nika Kukec Foto: Giordano Cellich i Josip Čekada

Zara Macukić Foto: Giordano Cellich i Josip Čekada

Liv Šumak Foto: Giordano Cellich i Josip Čekada

Daniela Jagodić Foto: Giordano Cellich i Josip Čekada

Lana Lourdes Foto: Giordano Cellich i Josip Čekada

Nina Mrvić Foto: Giordano Cellich i Josip Čekada

Petra Vuleta Foto: Giordano Cellich i Josip Čekada