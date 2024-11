Zlatne naušnice u stilu 80-ih: Glamur koji osvaja ove sezone

Zlatne naušnice u stilu osamdesetih vratile su se u velikom stilu, donoseći dašak glamura i elegancije iz tog ikoničnog desetljeća. Ove sezone, high street i luksuzni brendovi nude bogat izbor upečatljivih modela koji naglašavaju retro estetiku, ali s modernim zaokretom.

Osamdesete su bile desetljeće dekadencije, a nakit je bio ključni dio tog estetskog izraza. Naušnice, motivi srca, broševi s perlama i kamenjem te statement narukvice bile su česti dodaci u kombinaciji s jarkom šminkom i neobičnim modnim kombinacijama.

Ove sezone u fokusu su glomazne, dramatične naušnice koje obuhvaćaju obruče, velike viseće oblike i skulpturalne dizajne te one ukrašene perlama ili kamenjem. Takve statement naušnice sjajno nadopunjuju minimalističke outfite, poput elegantnog crnog odijela ili jednostavne bijele košulje, unoseći dašak sofisticiranosti u svaku kombinaciju. Inspirirane zlatnim nakitom osamdesetih godina, ove naušnice često imaju reljefne ili teksturirane detalje, dodajući dozu razigranosti svakom looku.

Upečatljive zlatne naušnice ne trebaju biti rezervirane samo za posebne prilike – ovaj trend iz osamdesetih idealan je za svakodnevne lookove, ali i večernje kombinacije kada želiš istaknuti svoj stil. Odaberi naušnice koje reflektiraju tvoj karakter, bilo da su to elegantni obruči, geometrijski oblici ili barokni dizajni – bitno je da ih nosiš s dozom samopouzdanja, jer su upravo one ključan komad koji podiže svaki look na viši nivo.

Najbolja stvar kod ovih upečatljivih naušnica je to što mogu transformirati i najjednostavniji outfit u nešto profinjeno i dotjerano. Brojni divni modeli mogu se pronaći čak i ponudi high street brendova kao što su Mango i Zara, a našu su pažnju privukle i one iz kolekcije Rouje x Missoma. Neke od najljepših modela izdvajamo u nastavku.

Mango - 19,99 €

Mango - 15,99 €

Mango - 22,99 €

Mango - 12,99 €

Mango - 19,99 €

Mango - 15,99 €

Rouje x Missoma - 294,00 €

Rouje x Missoma - 199,00 €

Rouje x Missoma - 119,00 €

Rouje x Missoma - 299,00 €

Zara - 15,95 €

Zara - 12,95 €

Zara - 15,95 €

Sezane - 95 €

Sezane - 70 €

Sezane - 90 €

Sezane - 40 €