Zlatna večer Sarah Jessice Parker: Golden Eve u znaku obitelji i eterične srebrne haljine

Glumica je na crveni je tepih stigla u pratnji supruga Matthewa Brodericka i sina Jamesa Wilkieja, a umjesto klasičnog holivudskog izdanja, pojavila se u outfitu koji spaja raskoš i osobni pečat - baš kakav bi odabrala i Carrie Bradshaw

Na inauguracijskom izdanju svečane večeri Golden Eve 2026, održanoj u Beverly Hillsu, Sarah Jessica Parker još je jednom potvrdila svoj status modne ikone – ali i zvijezde čiji stil nikada nije odvojen od osobnosti, emocije i trenutka. Posebnu težinu večeri dala je činjenica da je slavna glumica i producentica primila Carol Burnett Award za životno djelo na televiziji, priznanje za izniman doprinos ispred i iza kamere.

Glamur s osobnim potpisom

Zvijezda serije 'Seks i grad' na crveni je tepih stigla u pratnji svoje obitelji – supruga Matthewa Brodericka i sina Jamesa Wilkieja Brodericka, unoseći u glamuroznu večer intimnu, gotovo filmsku atmosferu. Umjesto klasičnog holivudskog glamura bez odstupanja, Parker je odabrala outfit koji spaja raskoš i individualnost. Nosila je dugu metalik haljinu bez naramenica, u srebrno-zlatnom sjaju koji je reflektirao svjetla dvorane. Haljina luksuzne australske modne kuće Paolo Sebastian bila je lepršava, eterična, ali i balansirana suvremenim stylingom.

Neočekivani twist: sako i pojas

Preko haljine je prebacila elegantan crni sako, čime je razbila klasičnu večernju siluetu i dodala dozu urbane sofisticiranosti. Crni remen s naglašenom kopčom strukturno je definirao figuru i stvorio kontrast metalik sjaju haljine – potez koji savršeno utjelovljuje Parkerinu modnu filozofiju: igranje pravilima kako bi ih se zatim svjesno prekršilo.

Nakit kao završni naglasak

Look je zaokružen statement ogrlicom, dovoljno upečatljivom da privuče pažnju, ali dovoljno profinjenom da ne nadvlada cjelinu. Iako dizajner haljine nije službeno potvrđen, jasno je da se radi o komadu visoke mode, u skladu s njezinim dugogodišnjim odnosom s vodećim svjetskim modnim kućama.

Inače, Golden Eve označio je početak Golden Weeka, niza događanja koji vode prema 83. dodjeli Zlatnih globusa 11. siječnja 2026. godine.