Zimska sezona u znaku kariranih hlača: Elegantan povratak modnog klasika

Ove zime karirane hlače ističu se kao jedan od najpoželjnijih komada, zahvaljujući svojoj svestranosti i sposobnosti da podignu i najjednostavnije kombinacije. Ovaj trend donosi dozu elegancije, topline i prepoznatljivog zimskog šarma

Karirani uzorak već desetljećima nosi status modnog klasika, a ove sezone ponovno se našao u samom vrhu modnih trendova. Njegova prisutnost u modi rezultat je savršenog spoja tradicije i suvremenosti: škotsko nasljeđe, elegantne linije i grafička igra kvadrata uvijek donose dozu karaktera svakoj kombinaciji. Ove zime karirani motivi nalaze se posvuda, od kaputa i suknji do torbi, no posebnu pozornost privlače – karirane hlače.

Ove sezone popularni su različiti tipovi kariranih uzoraka, što daje velik prostor za igru sa stilom. Fini sitni uzorci idealni su za ljubiteljice minimalističkog pristupa, dok odvažniji tartan u intenzivnim bojama donosi efektan naglasak koji se lako ističe u zimskim outfitima. Bez obzira preferiraš li profinjenije ili upečatljive varijante, karirano se savršeno uklapa u estetiku 2025. – sofisticirano, ali opušteno, s naglaskom na osobnost.

Karirane hlače nameću se kao jedan od najpoželjnijih komada zime upravo zato što funkcioniraju u gotovo svakoj prigodi. Za posao odlično izgledaju u kombinaciji s klasičnom košuljom ili dolčevitom te toplim pletivom u neutralnim tonovima. Za ležernije dnevne kombinacije dovoljni su mekani džemper, oversized kaput i udobne tenisice. Navečer ih lako pretvaraš u statement komad uz elegantne čizme ili potpetice i jednostavan top. Njihova najveća prednost je to što uvijek djeluju stylish, a pritom su iznimno udobne, efektne i tople.

S obzirom na širok izbor krojeva – od ravnih i klasičnih do širokih, opuštenih i modernih barrel-leg modela – lako možeš pronaći par koji će savršeno odgovarati tvom stilu. Neki modeli dolaze i s pripadajućim sakoima, što omogućuje da u trenu složiš chic zimski komplet koji jednako funkcionira na poslu, sastanku ili svečanijoj prigodi.

Na kraju donosimo i najljepše modele kariranih hlača iz aktualne ponude popularnih high street brendova među kojima će svatko s lakoćom pronaći svoj savršeni par.

Zara - 59,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 35,95 €

H&M - 23,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 39,99 €

Mango - 49,99 €

Reserved - 32,99 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 35,99 €