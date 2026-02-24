Zgodni par sa špice: Crno i obuća za koju smo jedva čekali da se vrati na ulice
Zagrebačka špica ponovno je dokazala da je najbolja modna pista na otvorenom, a ovaj par nije mogao proći nezapaženo - primijetio ih je i Dosadni Fotograf koji je snimio fotografiu eksluzivno za Žena.hr. Iako su temperature još uvijek niske, njihova usklađena izdanja pokazala su kako se stil ne mora žrtvovati zbog hladnoće - dapače, upravo ovakva street style harmonija privlači sve poglede.
Kožni blejzer - zvijezda sezone
U fokusu outfita mlade dame je kožni blejzer, apsolutni hit koji ove sezone dominira svim prigodama- od ureda do opuštene šetnje gradom. U kombinaciji s trapericama širokog kroja iz Stradivariusa i kultnim Nike Dunk Low tenisicama u neutralnim sivim tonovima, stvoren je urbani, moderan look koji odiše dozom bunta i profinjenosti. Cjelokupni dojam upotpunjen je klasičnim crnim sunčanim naočalama, bez kojih špica jednostavno ne bi bila špica.
Usklađeni minimalizam
Njezin pratitelj odlučio se za provjereni all-black minimalizam: crna tehnička jakna iz The North Facea, tamne uske traperice i bijele Nike Dunk Low tenisice. Kombinacija neutralnih tonova i kvalitetnih krojeva pokazuje kako se suptilno modno uskladiti bez pretjerivanja, dok istovremeno ostaje funkcionalno i trendi.
Crna i tenisice - uvijek pun pogodak
Ovakva izdanja potvrđuju da je crna boja klasik koji spaja eleganciju i aktualne trendove na najbolji mogući način. Kožni blejzer, široke hlače, tehnička jakna i tenisice - svi komadi pokazali su kako high street favoriti iz Zare i Stradivariusa mogu besprijekorno surađivati s kultnim sportskim modelima tenisica.