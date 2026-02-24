403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
URBANA ELEGANCIJA

Zgodni par sa špice: Crno i obuća za koju smo jedva čekali da se vrati na ulice

Žena.hr
24. veljače 2026.
Zgodni par sa špice: Crno i obuća za koju smo jedva čekali da se vrati na ulice
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Nike Dunk Low i slični kultni modeli vratili su se na ulice i ponovo diktiraju street style trendove. Ovaj usklađeni par sa špice pokazuje kako ih nositi s minimalizmom i elegancijom - crna boja i savršeni krojevi nikad ne izlaze iz mode

Zagrebačka špica ponovno je dokazala da je najbolja modna pista na otvorenom, a ovaj par nije mogao proći nezapaženo - primijetio ih je i Dosadni Fotograf koji je snimio fotografiu eksluzivno za Žena.hr. Iako su temperature još uvijek niske, njihova usklađena izdanja pokazala su kako se stil ne mora žrtvovati zbog hladnoće - dapače, upravo ovakva street style harmonija privlači sve poglede.

Kožni blejzer - zvijezda sezone

U fokusu outfita mlade dame je kožni blejzer, apsolutni hit koji ove sezone dominira svim prigodama- od ureda do opuštene šetnje gradom. U kombinaciji s trapericama širokog kroja iz Stradivariusa i kultnim Nike Dunk Low tenisicama u neutralnim sivim tonovima, stvoren je urbani, moderan look koji odiše dozom bunta i profinjenosti. Cjelokupni dojam upotpunjen je klasičnim crnim sunčanim naočalama, bez kojih špica jednostavno ne bi bila špica.

Zgodni par sa špice: Crno i obuća za koju smo jedva čekali da se vrati na ulice
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Usklađeni minimalizam

Njezin pratitelj odlučio se za provjereni all-black minimalizam: crna tehnička jakna iz The North Facea, tamne uske traperice i bijele Nike Dunk Low tenisice. Kombinacija neutralnih tonova i kvalitetnih krojeva pokazuje kako se suptilno modno uskladiti bez pretjerivanja, dok istovremeno ostaje funkcionalno i trendi.

Crna i tenisice - uvijek pun pogodak

Ovakva izdanja potvrđuju da je crna boja klasik koji spaja eleganciju i aktualne trendove na najbolji mogući način. Kožni blejzer, široke hlače, tehnička jakna i tenisice - svi komadi pokazali su kako high street favoriti iz Zare i Stradivariusa mogu besprijekorno surađivati s kultnim sportskim modelima tenisica.

 

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
URBANA ELEGANCIJA
Zgodni par sa špice: Crno i obuća za koju smo jedva čekali da se vrati na ulice