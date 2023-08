Najprivlačniji: 7 modnih komada koje muškarci obožavaju vidjeti na ženama

Bez obzira radi li se o muškarcu ili ženi, svatko će se dodatno potruditi kada mu se netko sviđa Ili se želi jako svidjeti partneru/partnerici. Često se ne radi o nekim velikim drastičnim modnim pomacima nego o nekim sitnicama u kojima se ljudi osjećaju lijepo, seksi ili zavodljivo.

Upravo zbog toga postoje različiti popisi; što se sviđa ženama na muškarcima i obrnuto. Iako takvi popisi ne vrijede za svaku osobu ipak će se većina muškaraca i žena složiti oko određnih stvari. Neki komadi odjeće su jednostavno klasika i lijepo pristaju svima. Svaka žena će lijepo izgledati u maloj crnoj haljini, ali i u seksi u kratkim trapericama.

Muškarcima odjeća nije najvažnija i nisu opterećeni time što partnerica nosi, ali ipak postoje odjevni predmeti koji im se više sviđaju. Tako su na jednoj internetskoj platformi objasnili što smatraju najprivlačnijim na ženama, a sve možeš pročitati u nastavku.

Kratke traper hlače

Kratke traper hlače su vrlo često bile odgovor mnogih muškaraca, a posebno im se sviđaju kada se radi o kombinaciji s čizmama. No kako su ovakve kratke hlače česti ljetni modni izbor onda puno muškaraca uživa u pogledu na svoje djevojke ili supruge.

Dioptrijske naočale

Mnogim ženama će ovo biti iznenađenje, ali muškarcima se jako sviđa kada žena nosi naočale. Mnoge žene čak misle kako nisu seksi ili čak izbjegavaju nositi naočale dok je muškarac koji im se sviđa u njihovoj blizini, ali nakon ove informacije trebaju pogledati kako muškarac reagira dok stavljaju naočale.

Najlonke se trebaju vratiti

Najlonke su nešto što mnoge žene više ne nose, možda čak više nemaju u ormarima. No ova vrsta čarapa je proglašena jednom od najatraktivnijih stvari koje žene mogu nositi. Jedan korisnik je rekao da ih nije vidio desetljećima i poželio da se vrate. Nekoliko drugih složilo se s ovim i reklo da ih nisu puno vidjeli od 80-ih i 90-ih, ali bi željeli da se to promijeni. Danas žene uživaju u sportskim čarapama, ali bi možda ipak povremeno trebale odjenuti i najlonke.

Suknje su obavezne u ormaru

Svatko ima svoj stil i to je uvijek ono što treba slijediti jer se onda osjeća najugodnije. No muškarcima se sviđa kada žena ima suknje u svom ormaru i kada ih odijeva. Suknje naglašavaju ženske noge, dodajući eleganciju i privlačnost njihovom izgledu. S obzirom da ima puno stilova i modela, svaka žena može izabrati one u kojima će se osjećati posebno.

Lanene košulje na kopčanje

Laneni materijal je uvijek vrlo privlačan, upravo zbog svoje prirodnosti. Prozračne košulje od lana vrlo su puštene, a opet će svaka žena u njima izgledati samouvjereno. Nije ni čudo što mnogi muškarci smatraju da su žene koje nose lanene košulje na kopčanje neodoljive.

Ugodna odjeća: traperice i pamučna majica

Skakako postoji nešto jako privlačno u opuštenoj ženi koja je odjevena u traperice i majicu. Kombinacija traperica i majice kratkih rukava utjelovljenje je šik žene. Vjeruje se da je žena koja se u svojoj odjeći osjeća opušteno i samouvjereno zaista neodoljiva.

Ljetne lagane haljine

Tijekom toplih proljetnih i ljetnih dana većina ljudi je opuštena i bira takvu odjeću, a prozračne ljetne haljine svakako su vrlo zavodljive. Nije ni čudo što se žene odlučuju za lagane haljine tijekom toplijih mjeseci, jer stvaraju osjećaj slobode i gracioznosti koja se ne može nadmašiti.