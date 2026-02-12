Zavodljivo i elegantno: Donosimo izbor najljepšeg crvenog donjeg rublja po dućanima

Crveno donje rublje već je godinama neizostavan simbol Valentinova, a ove sezone dolazi u posebno raskošnim varijantama – od luksuznog satena do profinjene čipke i modernih minimalističkih krojeva. High street brendovi i specijalizirane trgovine nude bogat izbor zavodljivih kompleta koji su savršen izbor za najromantičniji dan u godini

Crveno donje rublje već desetljećima simbolizira strast, samopouzdanje i ženstvenost, a uoči Valentinova svake godine dolazi u središte pažnje. Ove sezona ponuda je bogatija nego ikad – od zavodljivih kompleta od prozračne čipke do minimalističkih krojeva s modernim twistom. High street brendovi i specijalizirane trgovine donjeg rublja nude raznolike modele koji odgovaraju različitim stilovima i budžetima, pa je idealan trenutak za osvježiti ladicu donjeg rublja nečim posebnim.

U ponudi specijaliziranih brendova crvena boja dolazi u sofisticiranim varijacijama koje spajaju luksuzne materijale i profinjene detalje. Kolekcije su obilježene finom čipkom, satenskim umetcima i elegantnim krojevima koji naglašavaju siluetu, ali ostaju udobni za nošenje. Posebna pažnja posvećena je teksturama – od svilenkastih grudnjaka do slip gaćica s decentnim prozirnim dijelovima, što ove modele čini savršenima za posebne prilike poput Valentinova, ali i za trenutke kada želiš nositi nešto samo za sebe.

Zara

High street brendovi također prate ovaj trend i nude crveno donje rublje u modernijem, ponekad razigranijem izdanju. Poseban naglasak ove sezone stavljen je na raznolikost stilova. Saten je izbor za one koje vole gladak, luksuzan osjećaj na koži i elegantan izgled, dok čipka ostaje klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Uz njih se pojavljuju i modeli od prozirnog tila, s decentnim ukrasima ili romantičnim motivima, čime se stvara ravnoteža između zavodljivosti i suvremenog dizajna. Sve češće se mogu pronaći i jednostavni bralette modeli u crvenoj boji, namijenjeni ženama koje žele kombinaciju udobnosti i estetskog dojma.

Zara

Crveno donje rublje za Valentinovo više nije rezervirano isključivo za posebne večeri, već postaje simbol osobnog stila i samopouzdanja. Bilo da biraš profinjeni komplet ili trendovski model, ključ je u tome da se osjećaš ugodno i sigurno u vlastitom izboru. Ovogodišnje kolekcije dokazuju da crvena boja može biti istovremeno klasična i moderna, senzualna i nosiva, te savršena za obilježavanje najromantičnijeg dana u godini – ali i svakog drugog dana kada želiš malo luksuza za sebe.

Reserved, bodi - 35,99 €

Reserved, spavaćica - 35,99 €

Reserved, grudnjak - 15,99 € i gaćice - 7,99 €

Reserved, grudnjak - 22,99 €

Tezenis, grudnjak - 18,99 € i gaćice - 6,99 €

Tezenis, grudnjak - 12,99 € i gaćice - 5,99 €

Tezenis, grudnjak - 13,25 €

Women's secret, grudnjak - 7,99 €

Women's secret, grudnjak - 7,99 € i gaćice - 2,99 €

Women's secret, grudnjak - 9,99 € i gaćice - 10,99 €

Zara, korzet - 45,95 €

Zara, gaćice - 12,95 €

Zara, grudnjak - 15,95 €