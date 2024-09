U Zarinoj kategoriji 'posebne cijene' pronašli smo top komade

Kada smo u potrazi za novim komadima koji će unijeti dozu osvježenja u naše ormare, Zarin online shop jedna od naših omiljenih adresa. Iako su ljetna sniženja završila, u Zarinoj se ponudi i dalje mogu pronaći brojni sjajni komadi po sniženim cijenama, i to u njihovoj dobro poznatoj kategoriji 'posebnih cijena'.

Iz tjedna u tjedan u ponudu dolaze neki novi modeli, a mi smo se ovoga puta fokusirale na one komade koji su idealan izbor za prijelazni period i prve dane jeseni koji su pred nama. Od šarmantnih blejzera, koji su za jesen neizostavan komad, pa do upečatljvih torbi koje će začiniti svaki jesenski look, ponuda je uistinu raznolika pa će svatko s lakoćom pronaći svoje modne favorite.

U ponudi se ističu i košulje i bluze različitih krojeva, poput klasične prugaste košulje koja će savršeno upotpuniti poslovne kombinacije te bluze s leopard printom koji je ove sezone izuzetno trendi. Pronašle smo i jednu stylish torbu u divnoj kaki nijansi te hlače udobnog kroja koje su idealan izbor za svakodnevno nošenje. Sve naše favorite izdvajamo u nastavku.

Blejzer s okruglim ovratnikom - 25,99 €

Asimetrična torba - 17,99 €

Lepršave hlače - 12,99 €

Bluza s V izrezom - 12,99 €

Cipele s otvorenom petom - 19,99 €

Cargo hlače - 12,99 €

Kratki sako - 25,99 €

Rustična košulja - 15,99 €

Bluza s puf rukavima - 15,99 €

Blejzer izrađen od mješavine lana - 22,99 €

Košulja od popelina - 15,99 €

Široke lanene hlače - 15,99 €

Prugasta košulja - 15,99 €

Satinirana bluza - 12,99 €

Klasična prugasta košulja - 15,99 €