Zara je predstavila pet modela cipela koji će se uklopiti u svaki stil

Svake sezone na modnu scenu dolaze neki novi modni trendovi, a iako te trendove uglavnom diktiraju velike modne kuće, ponekad se zna dogoditi i da iza određenih trendova stoje društvene mreže ili pak popularni high street brendovi.

Kada govorimo o uličnoj modi, španjolski gigant Zara zasigurno je jedan od najpopularnijih brendova, a njihove komade vole nositi čak i poznate zvijezde. Iz sezone u sezonu, Zara nas oduševljava svojim sjajnim kolekcijama, a ovog proljeća posebnu nas je impresionirala Zarina raskošna ponuda cipela.

Od klasičnih kožnih balerinki pa do štikli od lakiranih materijala, Zara je ponudila idealan par cipela za svaki proljetni outfit. Zamisli elegantne ravne cipele od kože, chic natikače ili pak minimalističke sandale za ljeto – što god poželiš, velika je vjerojatnost da ćeš to pronaći upravo u Zari, i to po prilično povoljnim cijenama.

U nastavku smo izdvojile top pet trendi modela proljetnih i ljetnih cipela koje će biti hit u mjesecima pred nama te ćemo ih rado nositi sve do sredine jeseni. Uz takve efektne cipele, osmišljavanje svakodnevnih proljetnih kombinacija bit će puno lakše!