Zara je predstavila pet modela cipela koji će se uklopiti u svaki stil

Svake sezone na modnu scenu dolaze neki novi modni trendovi, a iako te trendove uglavnom diktiraju velike modne kuće, ponekad se zna dogoditi i da iza određenih trendova stoje društvene mreže ili pak popularni high street brendovi.

Kada govorimo o uličnoj modi, španjolski gigant Zara zasigurno je jedan od najpopularnijih brendova, a njihove komade vole nositi čak i poznate zvijezde. Iz sezone u sezonu, Zara nas oduševljava svojim sjajnim kolekcijama, a ovog proljeća posebnu nas je impresionirala Zarina raskošna ponuda cipela.

Od klasičnih kožnih balerinki pa do štikli od lakiranih materijala, Zara je ponudila idealan par cipela za svaki proljetni outfit. Zamisli elegantne ravne cipele od kože, chic natikače ili pak minimalističke sandale za ljeto – što god poželiš, velika je vjerojatnost da ćeš to pronaći upravo u Zari, i to po prilično povoljnim cijenama.

U nastavku smo izdvojile top pet trendi modela proljetnih i ljetnih cipela koje će biti hit u mjesecima pred nama te ćemo ih rado nositi sve do sredine jeseni. Uz takve efektne cipele, osmišljavanje svakodnevnih proljetnih kombinacija bit će puno lakše!

Ženstvene cipele s otvorenom petom

Ako nas je tihi luksuz nečemu naučio, onda je to kako izvući maksimum iz jednostavnih komada. Damski glamur opet je u modi, a ako si u potrazi za elegantnim cipelama uz koje će svaki tvoj look djelovati profinjeno, u Zari ćeš pronaći brojne divne modele. Posebno su trendi slingback cipele s otvorenom petom.

Cipele lakiranog izgleda, 30 eur

Kožne cipele s otvorenom petom i kitten potpeticom, 60 eur

Minimalistički modeli

Devedesete su se vratile u modu na velika vrata, a s njima i cipele kakve su se nosile u tom periodu. Ljubiteljice skromnog minimalizma doći će na svoje kada vide neupadljive, ali efektne cipele koje je Zara uvrstila u svoju proljetnu ponudu.

Minimalističke sandale, 26 eur

Sandale s otvorenom petom, 30 eur

Balerinke od poluprozirnog mrežastog materijala, 26 eur

Kožne ravne cipele, 50 eur

Trendi balerinke

Nema proljeća bez balerinki, a Zara je ove sezone ponudila neke uistinu opako dobre modele. Bilo da si u potrazi za jednostavnim modelima od prave kože, onima s mašnicom ili pak upečatljivim balerinkama u boji, ovdje ćeš to pronaći.

Cipele s mašnom, 30 eur

Balerinke od brušene kože, 30 eur

Balerinke s otvorenom petom izrađene od tkanine, 30 eur

Kožne balerinke s remenčićem, 36 eur

Metalni detalji

Statement cipele ukrašene detaljima od metala začinit će i onaj najjednostavniji outfit, a Zara je ovog proljeća ponudila mnoštvo divnih modela – od balerinki s metalnim ukrasom pa do japanki s metalnom potpeticom.

Mekane kožne balerinke, 50 eur

Kožne sandale s metalik petom, 82 eur

Cipele s otvorenom petom, 105 eur

U stilu 70-ih

Boho stil službeno se vratio na modnu scenu ovog proljeća, a s njim dolaze i svi dodaci koji su u sedamdesetima bili jako trendi. Zara je svoju proljetnu kolekciju obogatila obiljem zemljanih tonova, cipelama od brušene kože, resicama i brojnim drugim šarmantnim detaljima koje ćemo nositi čim svane proljetno sunce.

Ravne sandale, 30 eur

Ravne klompe od brušene kože, 60 eur

Kožne klompe, 50 eur

Sandale od brušene kože, 40 eur