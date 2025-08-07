Zara ima najljepše ‘bakine haljine’ ovog ljeta – donosimo favorite

Ako tražiš savršenu haljinu za ljeto, zaboravi na komplicirane krojeve i jarke uzorke – ove sezone u fokusu su tzv. bakine haljine. Lagane, pamučne ili lanene, u bijeloj i ekru nijansi, ove lepršave haljine donose spoj udobnosti i bezvremenskog stila

Kad pomisliš na savršenu ljetnu haljinu, prva asocijacija ti je vjerojatno lagana, prozračna tkanina, udoban kroj i jednostavna elegancija. Praktične i ženstvene, ove sezone u fokus modnog svijeta vratile su se tzv. bakine haljine – modeli koji spajaju nostalgični šarm prošlih vremena s modernim boho prizvukom. Radi se o lepršavim haljinama od pamuka, lana ili muslina, koje dolaze u bijeloj, prljavo bijeloj ili ekru nijansi i oduševljavaju svojom jednostavnošću i profinjenim detaljima poput čipke, veza i heklanih aplikacija.

Povratak boho trenda vratio je i haljine naših baka

U trenutku kada boho estetika ponovno vlada modnim pistama i ulicama, povratak ovih romantičnih haljina nije nikakvo iznenađenje. Njihova ljepota je u ležernosti – podsjećaju na stare spavaćice, no stilizirane su tako da u njima možeš izgledati chic i za šetnju rivom i za popodnevnu kavu u gradu. Profinjeni detalji poput ručno rađenog veza ili ažurnih umetaka daju im dozu romantike, a istovremeno ostaju nevjerojatno udobne i nosive za svaki dan.

Zara ima savršene modele – od jutra do mraka

Ako se pitaš gdje ove sezone pronaći najljepše ‘bakine haljine', Zara je ponudila mnoštvo prekrasnih modela. Njihova ljetna kolekcija donosi haljine koji utjelovljuju ovaj trend u najboljem izdanju. Među favoritima su pamučna haljina s vezenim detaljima – savršena za dnevne šetnje, ali uz sandale na petu jednako dobro izgleda i za večernji izlazak, kao i heklani model u ekru nijansi – komad koji ne treba dodatne modne dodatke, jer sam za sebe privlači poglede. Tu je i lošulja-haljina s ažurom koja je idealna za posao, ali i kao lagani sloj preko kupaćeg kostima.

Kako stilizirati bakinu haljinu?

Ove haljine su nevjerojatno zahvalne za kombiniranje. Za dnevni look, možeš ih nositi s ravnim sandalama i pletenom torbom. Za boho chic večernji izlazak, dodaj im široki remen u struku, zlatne naušnice i natikače na petu. Ne zaboravi ni šešir za potpuni French Riviera vibe.

Prednost ovih haljina krije se u njihovoj svestranosti. Lako se kombiniraju, nosive su u raznim prilikama i s lakoćom će se uklopiti u svaki ormar. A kad dođe jesen, sjajno će izgledati uz čizmice kaubojskog stila i oversized kardigan. Naše favorite iz Zare izdvajamo u nastavku.

