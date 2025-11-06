Zara ima hit hlače za jesen: Ova dva modela su osvojila TikTok

Zara ponovno dokazuje da zna kako stvoriti viralni modni hit. Ove jeseni dva modela njihovih hlača izazvala su pravu pomamu na TikToku. Udobne, elegantne i lako nosive, savršeno utjelovljuju trenutne trendove, a mnoge ih fashionistice već nazivaju ključnim komadima sezone

Zara je već godinama sinonim za komade koji u trenu postanu viralni, a društvene mreže, posebno TikTok, u tome igraju veliku ulogu. Svaka nova kolekcija ovog popularnog high street brenda donosi barem nekoliko odjevnih favorita koji osvoje modne entuzijastice diljem svijeta – i ove jeseni nije ništa drugačije. Među najnovijim komadima koji su izazvali pravu pomamu našle su se hlače, a dva Zarina modela posljednjih su dana doslovno preplavila TikTok.

Prvi model koji je privukao pozornost su karirane hlače s vunom u zelenkastim tonovima, savršen spoj klasike i trendi detalja. Opuštenog su kroja, izuzetno udobne i idealne za svakodnevno nošenje. Karirani uzorak jedan je od najvećih trendova ove jeseni, a ovaj model dokazuje da klasičan print može izgledati moderno i chic. Savršeno se kombinira s oversized puloverima u neutralnim bojama, kaputima ravnog kroja i kožnim gležnjačama – look koji izgleda promišljeno, a bez puno truda.

Drugi model hlača koji je postao viralni hit donosi nešto moderniji, pomalo arhitektonski pristup kroju. Riječ je o širokim hlačama s naborima s prednje strane koje stvaraju zanimljivu strukturu i daju dozu elegancije i posebnosti.

Ove hlače izgledaju sjajno uz jednostavne uske dolčevite, kratke jakne ili sako te cipele na blok petu. Njihova svestranost omogućuje da ih nosiš i u ležernim i u poslovnim kombinacijama, a unatoč upečatljivom dizajnu lako se uklapaju u različite stilove.

Nije iznenađenje da su upravo ovi Zarini modeli postali viralni – spajaju udobnost, moderan dizajn i lakoću kombiniranja. Mnogi ih korisnici TikToka već nazivaju „najboljim jesenskim ulovom“, a u brojnim su trgovinama gotovo rasprodane. Ako ih uspiješ pronaći, svakako ih dodaj u garderobu – jer su ove hlače komadi koji će podići svaki jesenski outfit.

