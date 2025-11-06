Moda
Zara ima hit hlače za jesen: Ova dva modela su osvojila TikTok

6. studenoga 2025.
Zara ponovno dokazuje da zna kako stvoriti viralni modni hit. Ove jeseni dva modela njihovih hlača izazvala su pravu pomamu na TikToku. Udobne, elegantne i lako nosive, savršeno utjelovljuju trenutne trendove, a mnoge ih fashionistice već nazivaju ključnim komadima sezone

Zara je već godinama sinonim za komade koji u trenu postanu viralni, a društvene mreže, posebno TikTok, u tome igraju veliku ulogu. Svaka nova kolekcija ovog popularnog high street brenda donosi barem nekoliko odjevnih favorita koji osvoje modne entuzijastice diljem svijeta – i ove jeseni nije ništa drugačije. Među najnovijim komadima koji su izazvali pravu pomamu našle su se hlače, a dva Zarina modela posljednjih su dana doslovno preplavila TikTok.

Prvi model koji je privukao pozornost su karirane hlače s vunom u zelenkastim tonovima, savršen spoj klasike i trendi detalja. Opuštenog su kroja, izuzetno udobne i idealne za svakodnevno nošenje. Karirani uzorak jedan je od najvećih trendova ove jeseni, a ovaj model dokazuje da klasičan print može izgledati moderno i chic. Savršeno se kombinira s oversized puloverima u neutralnim bojama, kaputima ravnog kroja i kožnim gležnjačama – look koji izgleda promišljeno, a bez puno truda.

@maisonlam7 Wool check trouser @ZARA in dark brown 🤎✨. Trying size medium #zara #zarahaul #trousersoutfit #outfitinspo #tiktokfashion ♬ Dracula - Tame Impala

Drugi model hlača koji je postao viralni hit donosi nešto moderniji, pomalo arhitektonski pristup kroju. Riječ je o širokim hlačama s naborima s prednje strane koje stvaraju zanimljivu strukturu i daju dozu elegancije i posebnosti.

Ove hlače izgledaju sjajno uz jednostavne uske dolčevite, kratke jakne ili sako te cipele na blok petu. Njihova svestranost omogućuje da ih nosiš i u ležernim i u poslovnim kombinacijama, a unatoč upečatljivom dizajnu lako se uklapaju u različite stilove.

@carlaexpo12 Son de ahira chicas! Ideales🫶🏽 #looks #style #zara #fashion #outfitinspo ♬ You Can't Hurry Love - Live At Jools' Annual Hootenanny - Olivia Dean & Jools Holland and His Rhythm & Blues Orchestra

Nije iznenađenje da su upravo ovi Zarini modeli postali viralni – spajaju udobnost, moderan dizajn i lakoću kombiniranja. Mnogi ih korisnici TikToka već nazivaju „najboljim jesenskim ulovom“, a u brojnim su trgovinama gotovo rasprodane. Ako ih uspiješ pronaći, svakako ih dodaj u garderobu – jer su ove hlače komadi koji će podići svaki jesenski outfit.

