Zara i Massimo Dutti kriju predivne komade u kategoriji posebne cijene

U kategoriji posebne cijene uvijek se mogu pronaći kvalitetni i trendi komadi, a ponuda je trenutačno posebno bogata - od jakni, pletiva i balonera do traperica i elegantnih košulja idealnih za stylish jesenske kombinacije

Ako voliš pametnu kupovinu, kategorija posebne cijene koje brojni high street brendovi nude uvijek je mjesto koje vrijedi provjeriti. U njoj se redovito mogu pronaći odabrani komadi po sniženim cijenama, a često je riječ o trendovskim, kvalitetnim i nosivim odjevnim predmetima koji se lako uklapaju u svakodnevnu garderobu. Jesen je idealno vrijeme za obnovu ormara, a upravo sada u kategoriji posebnih cijena Zare i Massimo Duttija kriju se pravi modni biseri.

Trenutna ponuda je iznimno raznolika – od toplih pletenih džempera i elegantnih balonera, do udobnih traperica i jakni koje su savršene za prijelazno razdoblje. U Massimo Duttiju prevladavaju bezvremenski klasici u neutralnim tonovima, dok Zara nudi modernije krojeve i trendi detalje za one koji žele unijeti svježinu u jesenske outfite.

Bez obzira tražiš li basic komade za svakodnevno nošenje ili posebnije odjevne predmete za slojevite jesenske lookove, u kategoriji posebnih cijena lako ćeš pronaći nešto za sebe — i to po znatno pristupačnijim cijenama.

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U nastavku izdvajamo neke od naših favorita iz aktualne ponude - najljepše Zara i Massimo Dutti komade za jesen iz kategorije posebnih cijena koje se zaista isplati uloviti.

Zara - 22,99 €

Zara - 15,99 €

Zara, haljina - 29,99 €

Zara, jakna - 29,99 €

Zara, košulja - 17,99 €

Zara, sako - 22,99 €

Zara, jakna - 49,99 €

Zara, traperice - 17,99 €

Zara, jakna - 29,99 €

Massimo Dutti, jakna - 79,95 €

Massimo Dutti, haljina - 79,95 €

Massimo Dutti, jakna - 99,95 €

Massimo Dutti, kardigan - 69,95 €

Massimo Dutti, majica - 39,95 €