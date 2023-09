Temperature koje su i ovog vikenda išle do 31 stupanj u Zagrebu i nisu toliko uobičajne, no odlazak na zagrebačku špicu za mnoge Zagrepčane itekako je. I ove subote središte Zagreba vrvilo je ljudima- od onih koji su došli popiti kavu, pa do onih koji su požurili na Dolac po svježe voće i povrće. Subotnju špicu nisu propustile ni Matija Vuica i Ivančica Pahor.

Uvijek posebna i drugačija Matija ovaj put se odlučila za neobičnu košulju i široke traperice, dok je bivša manekenka i dizajnerica nakita Ivančica Pahor nosila komplet- topić i suknju zanimljivog dizajna. Sve je zaokružila 'ubojitim' štiklama s visokom tankom potpeticom. No, ni druge dame nisu nimalo zaostajale za Matijom i Ivančicom.

Ljetne- bilo duge ili kratke haljine, topići koji otkrivaju izvježbane trbušnjake, samo su dio outfita koji su pokazale dame u središtu Zagreba. A bilo je tu i odličnih dizajnerskih torbica- od obožavanog platnenog cekera Dior kojeg nosi i Jennifer Lopez pa do mnogima omiljene Prada torbice.

Bilo je i onih koji su unijeli dašak veselja i šarenila na zagrebačke ulice.

Jedva čekamo sljedeću subotu i nove sjajne kombinacije.