Zagreb ima novu novu modnu destinaciju, Aleksandar Šekuljica otvorio modni studio

Aleksandar Šekuljica ovim je otvorenjem novog studija potvrdio ono što je modna publika već znala – da njegov dizajn ima težinu, kontinuitet i relevantnost

Ovo nije samo otvorenje trgovine novog modnog branda – ovo je još jedan potez u nizu koji redefinira zagrebačku modnu scenu. Aleksandar Šekuljica, modni dizajner čije se ime veže uz stvaranje neponovljivih must have dizajnerskih kolekcija i koji savršeno osjeća modni impuls publike, otvorio je novu adresu u centru grada.

Prostor s jasnim stavom

Novi modni studio branda LEXALEX uređen je kao personal statement – mjesto u kojem moda nastaje u direktnom kontaktu s publikom. Minimalistički, ali bogat u detaljima. Pročišćen i lišen nepotrebnog, ali daleko od hladnog. Svaki element interijera pažljivo je promišljen: rasvjeta koja naglašava teksturu tkanine, arhitektonski raster koji vodi pogled prema silueti, atmosfera koja ne kopira nego stvara novu normu luksuza, a ona je potpuna personifikacija, kreiranje jedinstvene modne poruke uz odjeću koja tek kad se nosi stvara osjećaj snage, karaktera i svakodnevne casual elegancije.

Novi brand, nova filozofija

Uređenje novog modnog studija, koji podsjeća na mini galeriju, na adresi Amruševa ulica 5, potpisuje sam dizajner. Njegov je clean izričaj prisutan u svakom segmentu uređenja, u dizajnu rasvjete, odabiru materijala i boja, u dekoriranju polica i načinu prezentiranja odjeće.

„Galerijski koncept opozit je svim brzim varijantama mode i jedino sam unutar takvog koncepta mogao zamisliti prodaju svojih komada. Ograničene serije, ručno izrađenih proizvoda domaće proizvodnje nose moj dizajnerski potpis i predstavljaju moju viziju modernog odijevanja“, poručuje Aleksandar Šekuljica.

Ta rečenica objašnjava sve. Njegova moda nije uniforma, nije dekor. To je alat za građenje identiteta. Investicija u komad s njegovim potpisom znači investirati u dugoročnu vrijednost – ne samo materijalnu, već i estetsku.

U LEXALEX studiju već je izložena i nova pre-fall kolekcija. Jakne za prijelazno razdoblje, komadi od kože, vuneni kaputi te modni dodaci. Kolekcija donosi novi potpis dizajnera: strogi kroj, čiste linije, konstrukciju koja oblikuje tijelo, ali ga nikada ne sputava. Komadi nisu zamišljeni za sezonu. Zamišljeni su za ormare koji traju, za garderobe koje imaju stav.

