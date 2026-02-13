Zaboravi svijetli denim - tamni traper vraća se u velikom stilu na modnu scenu

S dolaskom proljeća traper se ponovno vraća u središte modnih kombinacija, no ove sezone dolazi u svom elegantnijem izdanju. Uz traperice, sve su popularnije i traper jakne, haljine i suknje, a posebno se ističu modeli od tamnog trapera u dubokoj indigo nijansi koji svakoj kombinaciji daju profinjen i suvremen izgled

Dolaskom proljeća traper se ponovno vraća u središte modne pozornosti. Uz klasične traperice, ove sezone u prvi plan dolaze i traper jakne, haljine te suknje, a posebno se ističu modeli od tamnog trapera. Duboka indigo nijansa postupno preuzima dominaciju nad izblijedjelim i svijetlim tonovima, donoseći dozu profinjenosti i ozbiljnosti u svakodnevne outfite.

Tamni traper djeluje elegantnije i uglađenije od klasičnih ispranih varijanti, a istovremeno zadržava onu prepoznatljivu ležernost po kojoj je denim omiljen u svim sezonama. Riječ je o bogatim, zasićenim plavim tonovima koji čine kombinacije promišljenijima, čak i kada se nose uz običnu bijelu majicu i tenisice. Upravo ta svestranost čini ga idealnim izborom za dnevne obaveze, ali i za večernje izlaske kada želiš izgledati dotjerano bez previše truda.

Modne ikone već su potvrdile povratak ove nijanse. Tamni traper sve se češće viđa u street style kombinacijama poznatih trendseterica koje ga nose u jednostavnim, ali efektnim outfitima. Posebno su popularne traperice ravnih i blago proširenih nogavica, koji nude savršen balans između udobnosti i strukture. Takvi krojevi laskaju silueti, djeluju suvremeno i lako se uklapaju u različite stilove – od minimalističkog do urbanog chic izričaja.

No, trend se ne zaustavlja samo na trapericama. Brendovi ove sezone nude tamni traper i kroz jakne, suknje i koordinirane setove. Mini i midi suknje, bermude te klasične traper jakne dolaze u dubokoj indigo boji, stvarajući elegantnije verzije klasičnih denim komada. Ovakvi modeli djeluju bezvremenski i lako se kombiniraju s neutralnim tonovima, ali i s proljetnim pastelnim nijansama.

Ako imaš osjećaj da ti je garderoba zapela u rutini, tamni traper jedan je od najjednostavnijih načina za osvježenje ormara. Djeluje luksuzno i chic, ne izlazi brzo iz mode i podiže čak i one najjednostavnije kombinacije. Upravo zato postaje ključni komad sezone koji ćeš moći nositi godinama, bez obzira na prolazne trendove.

U nastavku donosimo izbor high street favorita od tamnog trapera – od traperica i jakni do haljina i suknji koje će obilježiti proljetnu sezonu i lako se uklopiti u svakodnevnu garderobu.

