Jedan kroj izlazi iz mode: Ovo su trendi modeli traperica za 2026. godinu

Nakon nekoliko godina dominacije naglašenih silueta i barrel kroja, 2026. godina označava povratak profinjenijim linijama i promišljenim krojevima. Denim postaje svestraniji, elegantniji i prilagođen svakodnevnom životu, a ovi modeli nameću se kao ključni za nadolazeću sezonu

Nova sezona donosi nam i nova modna pravila kad je riječ o trapericama. Kako se čini, era vladavine barrel jeansa bliži se kraju. Nakon nekoliko sezona u kojima su upravo takve traperice dominirale modnom scenom, 2026. godina donosi suptilan, ali jasan zaokret. Denim se ne povlači u drugi plan, no siluete postaju profinjenije, promišljenije i manje trendovski agresivne. Umjesto jednog “it” kroja, u fokusu je raznolikost koja balansira između klasike, nostalgije i suvremenog stylinga.

Ravne traperice ponovno su u fokusu

Revije za sezonu proljeće/ljeto 2026. pokazale su kako se traper ponovno promatra kao temelj garderobe, a ne prolazni statement. Srednje visoki struk, ravnije linije i opušteni krojevi s dozom elegancije zamjenjuju prenaglašene volumene. Posebno se istaknuo povratak ravnih traperica koje lagano prate liniju noge, ponekad tek naznačeno proširene pri dnu, čime se postiže nenametljiv, ali vrlo nosiv efekt. Upravo taj kroj djeluje bezvremenski i lako se uklapa u različite stilove, od minimalističkih do ležerno urbanih.

Baggy modeli dobivaju profinjenije izdanje

Baggy modeli ostaju prisutni, no u znatno uglađenijem izdanju. Umjesto izrazito širokih i opuštenih varijanti, naglasak je na strukturiranijim krojevima i tamnijim nijansama trapera, poput klasičnog indiga. Takve traperice djeluju odraslije i sofisticiranije, osobito kada se kombiniraju s elegantnim sakoom, finom pleteninom ili gležnjačama umjesto tenisica. Ovo je verzija baggy trapera koja se lako seli iz dnevnih u večernje kombinacije.

Skinny traperice tiho se vraćaju na modnu scenu

Istovremeno, modna scena ponovno otvara prostor i za skinny traperice, iako u nešto drukčijem kontekstu nego prije desetak godina.

Uske siluete vraćaju se stilizirane uz oštre blejzere, naglašena ramena i minimalističke dodatke, čime dobivaju suvremeniji i zreliji karakter. Umjesto da budu glavni fokus outfita, sada funkcioniraju kao kontrast izraženijim gornjim dijelovima i strukturiranim krojevima.

Distressed denim ostaje, ali u zrelijoj verziji

S druge strane spektra nalazi se distressed traper koji u 2026. godini dobiva “odraslu” interpretaciju. Izblijedjele nijanse, poderotine i grunge elementi više se ne nose u kombinaciji s isključivo ležernim komadima, već uz klasične jakne, kvalitetnu kožu i neutralne tonove. Takav styling čini i najrazigraniji denim promišljenim i nosivim u svakodnevnim, ali i nešto dotjeranijim prilikama.

Prema tome, 2026. godina ne donosi jedan dominantan model traperica, već potvrđuje pomak prema ravnoteži između trenda i dugovječnosti. Barrel kroj polako se povlači u pozadinu, dok prostor preuzimaju ravne, profinjene baggy siluete, reinterpretirani skinny modeli i zreliji distressed denim. Traperice ponovno postaju pouzdan modni saveznik, prilagodljiv različitim stilovima i sezonama, s naglaskom na kvalitetu kroja i osobni stil, a ne isključivo na prolazne trendove