Balerinke s mašnom uvijek izgledaju elegantno, ovo su naši favoriti

Balerinke s mašnom i ove sezone dolaze u raznim varijacijama – od minimalističkih do onih od brušene kože, u neutralnim i vedrim nijansama – potvrđujući svoj status bezvremenskog klasika

Balerinke već sezonama dominiraju modnom scenom i čini nam se kako svakog proljeća dolaze u još ljepšim i modernijim izdanjima. Bez obzira na trendove, njihova praktičnost i nenametljiva elegancija čine ih savršenim izborom za svakodnevne kombinacije. Posljednjih nekoliko sezona balerinke su ponovno zavladale kolekcijama, i to u raznim interpretacijama – od odvažnih mrežastih modela do onih s pomalo sportskim prizvukom, čime su dokazale svoju svestranost i sposobnost prilagodbe suvremenim stilovima.

Ipak, među svim tim varijacijama posebno se ističe jedan bezvremenski klasik – romantične balerinke s mašnom. Ovaj model već desetljećima simbolizira ženstvenost i profinjenost, ali i jednostavnost koja ostavlja dovoljno prostora za stilsku igru. Upravo zahvaljujući tom balansu između klasičnog i modernog, balerinke s mašnom ostaju relevantne iz sezone u sezonu.

Ove godine dolaze u zaista raznolikim izdanjima koja odgovaraju različitim ukusima i prilikama. Od minimalističkih modela u glatkoj koži do onih od brušene kože koji unose dozu teksture i topline u proljetne kombinacije, izbor je uistinu raznolik. Paleta boja kreće se od vječnih neutralnih tonova poput bež, crne i smeđe, pa sve do vedrih nijansi koje unose svježinu i razigranost u svakodnevni stil.

Balerinke s mašnom lako se uklapaju u različite outfite – jednako dobro izgledaju uz traperice i lepršave haljine, kao i uz elegantnije komade poput suknji ili klasičnih hlača. Upravo ta njihova prilagodljivost čini ih nezaobilaznim dodatkom svake proljetne garderobe, a neke od najljepših modela iz aktualnih high street kolekcija donosimo u nastavku.

Bershka - 22,99 €

Bershka - 25,99 €

Bershka - 22,99 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Stradivarius - 22,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Arket - 149 €