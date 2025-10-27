Vječna elegancija sive: Must-have komadi za hladnu sezonu

Ove jeseni i zime siva se ponovno vraća u središte modnih trendova – od klasičnih kaputa i blejzera do mekanog pletiva i ležernih hlača. Lako se kombinira s neutralnim tonovima, ali i s toplim jesenskim bojama, stvarajući uravnotežene, sofisticirane outfite koji uvijek izgledaju moderno

Siva je jedna od onih boja koja nikada ne izlazi iz mode. Elegantna, profinjena i beskrajno nosiva, siva predstavlja savršenu ravnotežu između jednostavnosti i luksuza. Bez obzira na sezonu, ova neutralna nijansa lako se uklapa u svaku garderobu i daje sofisticiran dojam u svakoj prilici – bilo da ideš na posao, na kavu ili večernji izlazak.

Ono što sivu čini posebnom jest njezina svestranost. Odlično pristaje uz crnu, bijelu i bež, ali i uz tople tonove poput karamele, bordo ili maslinaste zelene. Ako voliš minimalistički stil, kombiniraj različite nijanse sive za monokromatski look koji djeluje moderno i chic. Za dozu kontrasta, dodaj detalje u boji – crvenu torbu, zlatne naušnice ili bordo ruž.

Ove jeseni i zime siva boja preuzima glavnu ulogu u kolekcijama brojnih brendova. Ističu se klasični kaputi od vune, oversized blejzeri, pleteni puloveri i elegantne hlače visokog struka – svi u različitim nijansama sive, od svjetlosive do tamnog grafita. Sivi kaput, u posebno mekanim i strukturiranim krojevima, ponovno se potvrđuje kao komad koji nikad neće izaći iz mode – ulaganje koje se uvijek isplati.

Bilo da preferiraš poslovni, ležerni ili profinjeni look, siva boja pruža beskrajne mogućnosti za kombiniranje i slojevito odijevanje. U nastavku donosimo i naše favorite iz aktualnih kolekcija – od toplog pletiva i kaputa do elegantnih sakoa i jesenskih haljina koji će svaku zimsku kombinaciju učiniti još profinjenijom.

H&M, hlače - 32,99 €

H&M, džemper sa šalom - 39,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 34,99 €

H&M, hlače - 32,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 279 €

H&M - 39,99 €

Zara, pulover - 39,95 €

Zara, kaput - 69,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Massimo Dutti, kaput - 199 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 199 €

Massimo Dutti, pulover - 89,95 €