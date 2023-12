Udobne i tople: Visoke tenisice savršen su izbor za zimske dane

Tenisice se danas više ne smatraju samo sportskom obućom, već su i vrlo poželjan modni dodatak, a trendseterice ih naprosto obožavaju. Osim što su udobne i funkcionalne, tenisice su postale neizostavan dio ženske garderobe, a nosimo ih uz haljine, traperica pa čak i poslovne hlače.

Zbog svoje se svestranosti tenisice s lakoćom uklapaju u svačiji stil, a svake se sezone na tržištu pojave neki novi 'it' modeli koje svi žele imati. Ove zime jako su popularne visoke tenisice koje su zavladale i kolekcijama popularnih modnih brendova.

Visoke tenisice ističu se modernim izgledom, a u svaki će look unijeti dašak 'kul' karaktera. Brojni modeli su iznutra podstavljeni krznenom podstavom pa su odličan izbor čak i u onim najhladnijim danima. U aktualnoj ponudi mogu se pronaći razni modeli visokih tenisica, no najviše se ističu one u crnoj i bijeloj boji koje su klasik jer se lako kombiniraju i pristaju uz sve. Svojim će efektnim izgledom začiniti svaku kombinaciju, a ujedno su i sjajna alternativa klasičnim gležnjačama.

Zimske kolekcije donijele su nam odlične modele visokih tenisica koje su spoj udobnosti i modernog dizana te su prilagođene hladnim kišnim i snježnim danima. Ako si u potrazi za svojim savršenim parom tenisica za ovu zimu, u nastavku pogledaj naš izbor iz aktualne ponude.

Bershka, 36 eur

H&M, 35 eur

H&M, 45 eur

H&M, 40 eur

Pull and Bear, 36 eur

Pull and Bear, 30 eur

Reserved, 36 eur

Zara, 46 eur

Zara, 40 eur

Zara, 46 eur

Zara, 40 eur

Paul Green (Zalando), 180 eur

Nike (Zalando), 120 eur

Veja (Zalando), 179 eur

Converse (Zalando), 90 eur

Reebok (Zalando), 120 eur

Foto: Instagram, Bershka, H&M, Pull and Bear, Reserved, Zara, Zalando

Pogledaj video: Pilates kod kuće