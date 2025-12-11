403 Forbidden

Moda
SHOPPING VODIČ

Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode

Žena.hr
11. prosinca 2025.
Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode
Zara
Visoke ravne čizme ove zime ponovno zauzimaju važno mjesto među ključnim komadima: podižu svaki outfit, jednostavne su za kombiniranje i dolaze u nizu trendi modela, od jahačkih do kaubojskih te onih od brušene kože u toplim smeđim tonovima

Visoke ravne čizme već su desetljećima jedan od onih zimskih komada koji spajaju eleganciju, udobnost i funkcionalnost, a svake sezone iznova potvrđuju svoj status zimske ikone. One su idealan primjer obuće koja s lakoćom podiže svaki look - od jednostavne pletene haljine do klasičnog kaputa ili ležernih traperica. Upravo zato što se uklapaju u gotovo svaki stil, svake se zime vraćaju na modnu scenu, u širokom rasponu modela i materijala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Loïs Jansen (@loisblog)

U središtu su i dalje crne kožne čizme, vječni klasik koji se savršeno uklapa u minimalističku estetiku i bez napora izgleda profinjeno. No 2025. donosi i neke nove trendove: jahačke čizme s čistim linijama, kaubojske modele koji unose dozu karaktera u svaki look, te sve popularnije čizme od brušene kože u toplim smeđim tonovima, idealne za one koji vole rustikalan, ali i dalje vrlo chic izgled.

Kombinirati se mogu na bezbroj načina — uz suknje i oversized džempere, uz elegantne kapute, uz uske hlače ili pletene haljine. Važno je birati modele koji se uklapaju u tvoj stil, imaju kvalitetnu izradu i pravu visinu kako bi stvorile produženu i elegantnu siluetu.

U nastavku donosimo 12 high street favorita ove sezone — modele koji spajaju stil, kvalitetu i trendi dizajn, a koji će se bez sumnje uklopiti u svaku zimsku garderobu.

Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode
Zara - 109 €

Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode
Zara - 59,95 €

Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode
COS - 299 €

Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode
COS - 299 €

Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode
Pull and Bear - 45,99 € 

Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode
Pull and Bear - 59,99 € 

Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode
Pull and Bear - 59,99 € 

Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode
Pull and Bear - 69,99 € 

Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode
Mango - 159,99 €

Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode
Mango - 169,99 €

Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode
Massimo Dutti - 249 €

Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode
Massimo Dutti - 179 €

Pročitajte još o:
Visoke čizmeRavne čizmeHigh Street Ponuda
SHOPPING VODIČ
Visoke ravne čizme: Klasik za zimu koji nikad ne izlazi iz mode